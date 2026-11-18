В 17 странах Европейского союза за последние десять лет жильё стало менее доступным для населения: цены на недвижимость росли быстрее, чем доходы домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные Eurostat за 2015–2025 годы.

В среднем по ЕС соотношение цен на жильё и доходов населения увеличилось на 6,8%. При этом в десяти странах показатель, напротив, снизился. Наиболее заметный разрыв между стоимостью недвижимости и доходами граждан зафиксирован в Португалии, а самое значительное улучшение соотношения - в Румынии.

Португалия и Нидерланды - лидеры по росту стоимости жилья относительно доходов

Согласно исследованию, с 2015 по 2025 год коэффициент соотношения цен на жильё и доходов домохозяйств в Португалии вырос на 60,8%. На втором месте оказались Нидерланды - 34,3%.

Значительный рост также зарегистрирован в Венгрии (26,5%), Чехии (25,8%), Испании (24,5%) и Греции (22,5%).

Более чем на 10% показатель увеличился в Словении (18,2%), Ирландии (14,4%), Австрии (13,6%), Словакии (11,2%), Люксембурге (10,6%) и Литве (10,1%).

Экономисты связывают такую динамику с высоким спросом на жильё, нехваткой предложения, концентрацией населения и деловой активности в крупных городах, а также инвестициями в недвижимость.

В Португалии дополнительным фактором стал туристический бум и приток иностранного капитала, в том числе благодаря программе "золотых виз". В Нидерландах существенную роль сыграли дефицит жилья и спрос со стороны инвесторов.

В Румынии жильё стало доступнее относительно доходов

На противоположном конце рейтинга оказалась Румыния. За десять лет коэффициент соотношения цен на жильё и доходов там снизился на 42,8%. Это крупнейшее снижение среди стран ЕС.

В Финляндии показатель уменьшился на 25,2%, в Болгарии - на 16,2%, на Кипре - на 12%, в Италии - на 11,9%.

Экономисты объясняют изменения в Румынии и Болгарии в том числе быстрым ростом доходов населения после вступления этих стран в Евросоюз.

Однако улучшение показателя не означает, что все жители стали меньше тратить на жильё. Например, в Румынии в 2025 году 56% людей, арендовавших жильё по рыночным ценам, проживали в домохозяйствах, которые направляли на жилищные расходы более 40% располагаемого дохода. Это была самая высокая доля в ЕС.

Почему статистика не всегда отражает реальную доступность жилья?

Коэффициент Eurostat показывает, как меняются цены на недвижимость относительно располагаемых доходов домохозяйств в расчёте на человека. Если цены растут быстрее доходов, жильё становится менее доступным. Если доходы увеличиваются быстрее стоимости недвижимости, показатель снижается.

Но этот индикатор не отвечает на вопрос, сколько лет конкретной семье потребуется для покупки квартиры, какой первоначальный взнос ей необходим и насколько доступна ипотека.

Эксперты обращают внимание и на выбор начального периода сравнения. В 2015 году соотношение стоимости жилья и доходов во многих странах находилось на относительно низком уровне. Поэтому десятилетний рост выглядит особенно значительным. Если взять за точку отсчёта 2005 год, картина будет другой.

Кроме того, важную роль играют процентные ставки по ипотеке: даже при относительно стабильных ценах на недвижимость повышение стоимости кредитов может существенно усложнить покупку жилья.

Жилищный вопрос остаётся проблемой Европы

По данным Eurostat, за десять лет, завершившихся во втором квартале 2026 года, цены на жильё в ЕС в целом увеличились на 62%.

В ответ на обострение жилищной проблемы Европейская комиссия в декабре 2025 года представила Европейский план доступного жилья. Он направлен на расширение предложения недвижимости, поддержку строительства и повышение доступности жилья для граждан.

При этом специалисты подчёркивают: снижение соотношения цен и доходов само по себе ещё не означает, что жилищный вопрос решён. Для оценки реальной доступности необходимо учитывать не только стоимость квартир и доходы населения, но и арендные платежи, ипотечные ставки, расходы на содержание жилья и возможности строительства.