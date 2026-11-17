13 ноября, на факультете естественных наук Кыргызско-Турецкого университета "Манас" в Бишкеке состоялся региональный экспертный круглый стол на тему: "Биотехнологии и биобезопасность Центральной Азии: региональные вызовы, научный потенциал и перспективы создания современной научной инфраструктуры".

Модератором встречи выступила декан факультета, доктор биологических наук, профессор Гүлбүбү Курманбекова. В обсуждении актуальных вопросов развития биотехнологической отрасли, имеющей важное значение для охраны здоровья населения, продовольственной безопасности и защиты окружающей среды, приняли участие ведущие учёные страны.

Профессор Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына Жайнагүл Исакова проанализировала эпидемиологическую ситуацию и биологические риски в Центральной Азии. Опираясь на опыт соседнего Казахстана, она подчеркнула необходимость укрепления регионального сотрудничества.

Профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Кадырбай Чекиров предложил развивать геномный надзор, в частности изучение генетической структуры вирусов и бактерий, для раннего выявления новых возбудителей инфекционных заболеваний.

Директор Института земледелия, доктор PhD Биржан Усубалиев отметил, что научные разработки не должны оставаться только на бумаге или в лабораториях. Они должны внедряться в производство и становиться частью реальных технологических процессов, способствуя повышению продуктивности сельского хозяйства.

Доцент Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Гүлнара Шаршеналиева подчеркнула, что биотехнологии следует рассматривать не только как теоретическую научную дисциплину, но и как перспективную отрасль, способную приносить значительный экономический эффект.

Член-корреспондент Национальной академии наук Бермет Худайбергенова представила оценку современных достижений и актуальных проблем научных исследований в Кыргызстане. Профессор Гүлбүбү Курманбекова, в свою очередь, отметила важность подготовки специалистов нового поколения, отвечающих современным требованиям отрасли.

По итогам содержательной дискуссии участники приняли специальную резолюцию. В целях объединения науки, образования и производства, а также укрепления биологической безопасности страны было принято решение выступить с официальным предложением к государству о строительстве современной специализированной биотехнологической лаборатории.

При разработке проекта предлагается учитывать успешный опыт Казахстана и других стран в создании и развитии современной биотехнологической инфраструктуры, адаптируя лучшие международные практики к потребностям и возможностям Кыргызстана.