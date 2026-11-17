В Бишкеке 13 собственникам земельных участков, переданных в муниципальную собственность для расширения дорог, вручили компенсационные сертификаты на общую сумму 40 млн 763 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, компенсации предусмотрены владельцам участков на проспекте Чынгыза Айтматова и улице Восточной. Сертификаты вручил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Средства выделены из местного бюджета, а размер выплат определен на основании независимой оценки стоимости земли.

Глава столицы отметил, что работа по урегулированию имущественных вопросов продолжается с соблюдением законодательства и учетом интересов собственников.

"Ни один собственник не должен лишаться земельного участка с нарушением его законных прав и интересов. В первую очередь мы рассматриваем возможность обмена земельных участков. Однако, учитывая небольшую площадь отдельных участков, такой вариант не всегда является целесообразным. В связи с этим в данном случае принято решение о выплате денежной компенсации собственникам", - подчеркнул Айбек Джунушалиев.

Мэр поручил главе Ленинской районной администрации ускорить оформление документов остальных собственников и выплату положенных компенсаций.

Аналогичная работа проводится и на других участках города. В частности, при капитальном ремонте и расширении улицы Элебесова владельцам семи жилых домов выплачены компенсации за счет внебюджетных средств.

Кроме того, при строительстве транспортной развязки на пересечении улицы Шабдан Баатыра и бульвара Иманалы Айдарбекова из 16 объектов, препятствовавших проведению работ, компенсация выплачена владельцу одного. Вопросы по остальным объектам решаются поэтапно.

В мэрии подчеркнули, что компенсации предоставляются собственникам при наличии документов, подтверждающих законные права на недвижимость.