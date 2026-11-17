За 10 месяцев 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота. В результате пять человек погибли, еще 60 получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, наибольшее количество таких аварий зарегистрировано в Джалал-Абадской области, где произошло 13 ДТП, в которых пострадали 16 человек.

В Иссык-Кульской области произошло 11 аварий, травмы получили 14 человек. В Чуйской области зарегистрировано семь ДТП, два человека погибли, 11 пострадали.

В Ошской области произошло шесть аварий, один человек погиб, десять получили травмы. В Баткенской области зарегистрировано пять ДТП, один человек погиб, четверо пострадали. В Нарынской области произошло три аварии, один человек погиб, пятеро получили травмы.

В ГУОБДД отмечают, что домашний скот, оставленный без присмотра на дорогах, представляет серьезную опасность для участников дорожного движения, особенно в ночное время.

Ведомство призывает владельцев животных усилить контроль за скотом и не допускать его выхода на проезжую часть.

"Ваша безответственность может стать причиной трагедии и привести к гибели других людей. Помните: безопасность на дорогах начинается с ответственности каждого!" - говорится в обращении ГУОБДД.