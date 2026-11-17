Алтайский государственный университет (АлтГУ) и вузы Кыргызстана развивают совместные научные и образовательные проекты. Среди основных направлений сотрудничества археологические экспедиции, программы двойного диплома, изучение тюркского наследия и подготовка педагогов.

Об этом сообщает пресс-центр научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

По его данным, одним из ключевых направлений сотрудничества стала сетевая магистерская программа двойного диплома, запущенная АлтГУ совместно с Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына.

Пять магистрантов из Кыргызстана уже приступили к обучению по направлению "Зарубежное регионоведение", профиль "Китай. Китайский язык". Три семестра студенты проведут в Кыргызстане, а четвертый в Алтайском государственном университете. Они зачислены на бюджетные места и будут получать стипендию.

Еще одним результатом сотрудничества стал образовательный семинар для учителей истории и краеведения. Около 70 педагогов из Бишкека и других регионов Кыргызстана освоили современные методики преподавания истории тюркоязычных народов. По итогам обучения участникам вручили дипломы российского образца.

Руководитель НОЦ "Большой Алтай", профессор Юлия Лысенко отметила, что кыргызстанские ученые стали одними из первых партнеров центра.

"Когда центр создавался, первыми нашими партнерами стали ученые из Кыргызской Республики. Это наш самый надежный костяк, и мы очень гордимся этим сотрудничеством", - подчеркнула она.

В научных исследованиях специалисты используют современные технологии, включая анализ космических снимков, фотограмметрию, палеогеномику и спектральный анализ. Ежегодно центр организует не менее пяти международных экспедиций с участием ученых разных стран.

Кроме того, международная группа из примерно 50 специалистов работает над третьим томом фундаментального исследования истории тюркской цивилизации.

"Мы пишем общую историю Северной Евразии, огромного региона, связанного прежде всего с кочевыми империями и цивилизациями. Эта идея нас объединяет", - рассказала Юлия Лысенко.

По словам проректора АлтГУ по развитию международной деятельности и молодежной политике Романа Райкина, в настоящее время в университете обучаются около 100 студентов из Кыргызстана.

Результаты совместных исследований также представлены в цифровом формате, в том числе в виртуальном музее с трехмерными моделями археологических артефактов.