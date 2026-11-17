В Бишкеке задержан водитель, который сбил отца с дочерью и скрылся с места происшествия. Пострадавшему мужчине провели операцию из-за перелома ноги, у его дочери диагностирован ушиб головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, состояние девочки стабилизировано. Оба пострадавших находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

ДТП произошло 12 ноября в 06:44 возле дома № 40 по улице Курманалиева. После наезда на пешеходов водитель не оказал им помощь и скрылся.

По предварительным данным, пытаясь скрыть следы происшествия, он передвигался по городу, выбросил SIM-карту своего телефона и оставил автомобиль.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники УПСМ изучили записи камер системы "Безопасный город", а также видеонаблюдения на улицах, в жилых домах, общественном транспорте и других объектах.

13 ноября личность водителя установили. Им оказался гражданин С. И., 1989 года рождения. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В УПСМ напоминают, что водители, причастные к ДТП с пострадавшими, обязаны вызвать скорую помощь и милицию, оказать посильную помощь пострадавшим и оставаться на месте происшествия.

Согласно части 3 статьи 312 УК КР, нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение особо тяжкого вреда здоровью человека, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.