Впервые олимпийские соревнования такого масштаба прошли на африканском континенте. Российская команда заняла третье место в медальном зачёте, а выступление спортсменов под национальной символикой вновь подняло вопрос о политике и фундаментальных принципах международного спорта.

Первые Игры в Африке

13 ноября в Сенегале завершились IV летние юношеские Олимпийские игры. Турнир в Дакаре стал первым олимпийским стартом такого масштаба на африканской земле.

Юношеские Олимпийские игры учреждены Международным олимпийским комитетом в 2007 году. Их идея - не только площадка для соревнований молодых спортсменов, но и связь спорта с образовательными и культурными программами. Первые летние Игры прошли в Сингапуре в 2010 году, затем турнир принимали Нанкин (2014) и Буэнос-Айрес (2018). Очередные соревнования должны были состояться в 2022-м, однако из-за пандемии их перенесли на четыре года.

В Дакар приехали около 2650 спортсменов от 14 до 17 лет, представлявших 204 национальных олимпийских комитета. Соревнования проходили с 31 октября по 13 ноября в Дакаре, Диамниадио и Сали, в программу вошли 25 видов спорта.

Для Сенегала Игры стали не только спортивным, но и символическим событием. Африка давно представлена на Олимпиадах своими спортсменами, однако континент ни разу не принимал юношеские Олимпийские игры. Дакар первым изменил эту географию олимпийского движения.

Россия выступила под национальным флагом

Один из самых заметных сюжетов турнира - участие российской команды. В Дакаре выступили 13 спортсменов из России. Они соревновались под национальным флагом, а на церемониях награждения в их честь звучал государственный гимн.

Российская сборная завершила Игры на третьем месте в медальном зачёте - 14 наград: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Выше расположились Китай (33 медали, из них 18 золотых) и Япония (28 наград, 11 высшей пробы).

Возвращение российской символики стало возможным после изменения подхода МОК к участию молодых спортсменов. В декабре 2025 года Олимпийский саммит поддержал рекомендацию допустить российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям без ограничений, связанных с гражданством. При этом применяются обычные правила международных федераций в отношении флагов, гимнов и формы - если национальные спортивные организации соответствуют установленным требованиям.

Решение касалось именно юношеского спорта: для взрослых соревнований вопрос участия российских спортсменов по-прежнему решается отдельно, в зависимости от правил конкретных федераций.

Тем не менее Дакар стал прецедентом. Российские спортсмены выступили не в нейтральном статусе, а как представители своей страны. Для многих из них это был первый старт такого уровня после нескольких лет, когда российский спорт сталкивается с ограничениями на международной арене.

Хоккейный спор и решение CAS

Особенно остро вопрос возвращения российских команд проявился в хоккее. Международная федерация хоккея (IIHF) сохраняла отстранение российских сборных от своих турниров, ссылаясь на соображения безопасности и необходимость обеспечить проведение соревнований.

30 октября 2026 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские команды к ряду турниров сезона 2026/27. В перечень вошли молодёжный и юниорские чемпионаты мира, а также взрослые чемпионаты мира среди мужчин и женщин.

CAS указал, что IIHF не представила достаточных доказательств правовых оснований для недопуска российских команд. При этом арбитраж отдельно пояснил: решение касалось соответствия действий федерации её собственным правилам и не устанавливало, в каком статусе должны выступать российские команды и какие организационные меры следует принять.

Штефан Натке о двойных стандартах и политике в спорте

Решение CAS стало очередным эпизодом спора о возвращении России в международный спорт, однако не означает автоматического снятия всех ограничений: каждая международная федерация действует в рамках собственных регламентов. Формально речь идёт о соблюдении регламентов и полномочиях спортивных организаций, однако за этими разбирательствами стоит более широкий вопрос: насколько последовательно международное спортивное движение придерживается принципа равенства участников и одинаково ли применяет правила к разным странам?

На эту проблему обращает внимание Штефан Натке. В интервью изданию KZ24 News по ссылке: https://kz24.news/article/intervyu/mirovoe-sportivnoe-dvizhenie-prevratilos-v-instrument-politicheskoy-borby.html он заявил, что страны - участницы международных соревнований обязаны уважать решения Спортивного арбитражного суда.

"Невозможно найти компромисс со странами, чей единственный интерес заключается в извлечении максимальной прибыли из всего, до чего они могут дотянуться", - сказал он.

О двойных стандартах в отношении разных государств Натке говорит на примере радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, он спрашивал, "не приходило ли кому-нибудь в голову отстранить от участия в чемпионате мира по хоккею США - ведь они совместно с Израилем ведут против Ирана агрессивную войну", однако ответа не получил.

Исключение России, по его мнению, обосновывают её военным вмешательством на стороне республик Донбасса, тогда как США и Израилю, как он считает, позволено вести военные действия в других странах без аналогичных спортивных последствий.

Комментируя возможное проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года в Казахстане, Натке заявил, что поддержал бы такую инициативу при условии участия российской сборной наравне с другими командами.

"Это выбило бы почву из-под ног у тех крупных игроков, которые используют спорт в качестве инструмента геополитики", - считает он.

Касаясь расходов на крупные спортивные соревнования и ситуации в Германии, Натке подчеркнул, что предпочёл бы проведение международных турниров увеличению военных расходов.

"Как человек, любящий спорт, я за то, чтобы проводить такие мероприятия у нас в стране. Это в любом случае лучше, чем тратить деньги на военные расходы, на войну и зарубежные операции армии. Тем более если спортивные соревнования помогают людям и народам планеты находить общий язык и дружить", - сказал он.

Экономические трудности Германии он связывает с милитаристским курсом правительства. По мнению Натке, усилия страны должны быть направлены на предотвращение войны, а человечество стоит на пороге нового глобального конфликта.

Говоря об исторической ответственности Германии, Натке назвал объединение страны в 1990 году "абсолютным эвфемизмом".

"По сути, речь идёт не о воссоединении, а об аннексии ГДР со стороны ФРГ", - заявил он.

Спустя 81 год после подписания Потсдамского соглашения немецкие элиты, по его мнению, вновь взяли курс на военное противостояние и намерены быть готовыми к военным действиям к 2029 году. При этом положения Потсдамского соглашения, считает он, так и не были реализованы в полной мере.

Что показал Дакар

Позиция Натке отражает одну из сторон дискуссии о политизации международного спорта и неравномерном применении ограничительных мер. Итоги юношеских Игр в Дакаре позволяют взглянуть на проблему и с другой стороны.

Турнир не устранил политические разногласия и не решил вопрос о полноценном возвращении российских спортсменов во все международные соревнования. Однако сам факт выступления российской команды под национальным флагом показал: спортивное взаимодействие возможно даже в условиях серьёзной международной напряжённости.

В этом и заключается смысл олимпийского движения. Спорт не должен становиться продолжением внешней политики, а право спортсмена выйти на старт - зависеть от решений, к которым он сам не имеет отношения. Соревнования в Дакаре напомнили о фундаментальных принципах олимпизма: равенстве участников, честной борьбе и уважении к сопернику.

Возвращение к этим принципам не произойдёт автоматически и не может быть обеспечено одним турниром. Но Дакар оставил надежду, что олимпийское движение способно вновь поставить спортивную честь и саму суть соревнований выше политической конъюнктуры.