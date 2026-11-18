Освещение семейного насилия требует от журналистов не только оперативности, но и особой ответственности перед пострадавшими. Об этом заявила заведующая кафедрой журналистики и связей с общественностью факультета журналистики и информационных систем БГУ имени К. Карасаева Асель Эшимканова на тренинге для журналистов и блогеров, состоявшемся 17 ноября в Бишкеке.

По её словам, средства массовой информации не просто отражают происходящие события, но и формируют общественное мнение, влияют на поведение людей и отношение общества к социальным проблемам.

"Журналистика не должна ограничиваться регистрацией фактов насилия. Её задача заключается в том, чтобы помогать обществу понимать причины происходящего, предупреждать подобные случаи и формировать нетерпимое отношение к любым проявлениям насилия", - подчеркнула она.

Асель Эшимканова отметила, что прежде всего необходимо отказаться от восприятия семейного насилия как исключительно внутреннего дела семьи. По её мнению, эта проблема требует системного подхода и совместной работы государственных органов, образовательных учреждений, гражданского общества и СМИ.

Она привела статистику, согласно которой за девять месяцев 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 21 тысяча 754 сообщения о фактах семейного насилия.

При этом, как считает эксперт, реальные масштабы проблемы могут быть значительно больше, поскольку многие пострадавшие боятся огласки или не доверяют правоохранительным органам.

Отдельное внимание она уделила подготовке будущих журналистов. По её словам, именно в университетах формируются профессиональные принципы, гражданская позиция и понимание социальной ответственности.

Студенты должны учиться анализировать общественные процессы, проверять статистику, работать с достоверными источниками, разбираться в правовых аспектах и проводить интервью с пострадавшими, не причиняя им дополнительного вреда.

Асель Эшимканова подчеркнула, что СМИ необходимо не просто сообщать о преступлениях, но и объяснять причины насилия, его правовые последствия, способы защиты и возможности получения помощи.

Особого внимания, по её мнению, требуют психологическое и экономическое насилие, ранние и принудительные браки, похищение девушек с целью вступления в брак, а также ограничение права на образование и самостоятельный выбор жизненного пути.

Вместе с тем эксперт выразила обеспокоенность тем, как отдельные информационные ресурсы освещают подобные случаи.

"К сожалению, в погоне за просмотрами и общественным резонансом некоторые СМИ используют сенсационные заголовки, публикуют подробности личной жизни пострадавших, распространяют фотографии и видеозаписи, которые могут нанести дополнительную психологическую травму", - сказала она.

По её наблюдениям, в стремлении первыми опубликовать информацию журналисты иногда начинают конкурировать с блогерами, не всегда соблюдающими профессиональные этические стандарты.

Особенно опасной она назвала практику обвинения пострадавших в произошедшем.

"Бывают случаи, когда журналисты уже своими заголовками обвиняют жертву. Ещё не выяснив всех обстоятельств, не разобравшись в ситуации, они фактически выносят обвинение человеку, который пострадал от насилия", - отметила Эшимканова.

Она подчеркнула, что журналист обязан защищать достоинство пострадавших, не допускать их обвинения и не оправдывать насилие традициями или семейными обычаями.

Ещё одним важным направлением работы СМИ эксперт назвала правовое просвещение населения.

По её словам, журналистам необходимо регулярно рассказывать о действующем законодательстве, деятельности правоохранительных органов, кризисных центров, социальных служб и организаций, оказывающих психологическую и юридическую помощь.

Говоря о подготовке специалистов, Асель Эшимканова отметила, что в университете проводятся мастер-классы, встречи с практикующими журналистами, тематические лекции и занятия.

Такая работа позволяет студентам познакомиться с реальными проблемами медиасферы и осознать ответственность, которую предполагает профессия.

"Важно, чтобы выпускник факультета журналистики умел не только оперативно сообщать о критическом событии, но и подготовить глубокий аналитический материал, провести журналистское расследование, выявить системные причины проблемы и предложить обществу конструктивный взгляд на её решение", - подчеркнула она.

По её мнению, будущие журналисты также должны уметь профессионально работать в цифровом пространстве, противодействовать распространению языка вражды, дезинформации, унижению человеческого достоинства и опасных стереотипов.

Эксперт убеждена, что профилактика семейного и гендерного насилия не может ограничиваться разовыми информационными кампаниями. Для этого необходима постоянная совместная работа журналистов, образовательных учреждений, государственных органов и общественных организаций.

"Защита семьи не означает терпимость к насилию внутри семьи. Настоящая крепость семьи основывается на взаимном уважении, доверии, ответственности и безопасности каждого её члена", - заявила она.

В завершение выступления Асель Эшимканова подчеркнула, что профессионализм журналиста измеряется не только скоростью публикации и количеством просмотров.

По её словам, не менее важны ответственность перед обществом, способность видеть за каждым событием человека и понимать последствия собственных слов.