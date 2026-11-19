В Узбекистане ужесточают требования пожарной безопасности. Новый закон предусматривает компенсации пострадавшим при пожарах до 1,32 млрд сумов, обязательное страхование рынков и торговых центров, независимый пожарный аудит и дополнительные технические требования к зданиям. Документ подписал президент Шавкат Мирзиёев 2 ноября. Новые нормы вступят в силу 5 февраля 2027 года.

Компенсации пострадавшим - до 1,32 млрд сумов

Закон "О пожарной безопасности" дополняется нормами о возмещении ущерба, причинённого в результате нарушения требований пожарной безопасности.

Виновные лица должны будут полностью возмещать ущерб гражданам и организациям. Если пожар привёл к гибели человека или причинению вреда здоровью, суд сможет дополнительно назначить компенсацию.

Её максимальный размер составит:

при гибели человека - до 3000 базовых расчётных величин (БРВ), или 1,32 млрд сумов; при установлении инвалидности I группы - до 1500 БРВ, или 660 млн сумов; при причинении иного вреда здоровью - до 600 БРВ, или 264 млн сумов. Расчёты приведены исходя из действующей БРВ в размере 440 тысяч сумов.

Эти выплаты будут назначаться судом дополнительно к возмещению фактического ущерба. Указанные суммы являются предельными, а не гарантированными выплатами в каждом случае.

При этом закон устанавливает приоритет возмещения вреда жизни и здоровью людей: такие выплаты должны производиться прежде, чем будут взысканы финансовые санкции и штрафы в пользу государства.

Рынки и торговые центры обяжут страховать

Владельцы рынков, торговых комплексов и торгово-развлекательных центров должны будут страховать от пожаров как сами объекты, так и свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц.

За невыполнение требований должностным лицам грозит штраф от 50 до 75 БРВ - от 22 млн до 33 млн сумов. При повторном нарушении в течение года после административного взыскания штраф составит от 75 до 100 БРВ - от 33 млн до 44 млн сумов.

Для остальных категорий объектов страхование останется добровольным. Порядок и условия обязательного страхования утвердит Кабинет министров. На разработку соответствующего документа ему отводится три месяца после официального опубликования закона.

Независимый пожарный аудит

Закон вводит институт независимого пожарного аудита. Его смогут проводить на договорной основе организации, аккредитованные Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Если объект получит положительное аудиторское заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности, государственный пожарный надзор не будет проверять его в течение года.

Исключение составят оперативные проверки по обращениям граждан и организаций, сообщениям СМИ и информации из других источников.

За нарушения при проведении пожарного аудита предусмотрены штрафы: для граждан - 15 БРВ, или 6,6 млн сумов, для должностных лиц - 30 БРВ, или 13,2 млн сумов. Порядок аудита определит Кабинет министров.

Как изменится порядок проверок

Периодичность государственного пожарного надзора будет зависеть от категории риска объекта. Предусмотрено четыре группы:

для первой группы проверки смогут проводить не чаще одного раза в год;

для второй - одного раза в два года;

для третьей - одного раза в три года;

объекты четвёртой группы будут проверять при поступлении сообщений о нарушениях или при необходимости.

Критерии распределения зданий и сооружений по группам определит МЧС.

При выявлении нарушений деятельность объекта могут приостановить. Для предпринимательских объектов такое решение должно приниматься судом, за исключением случаев приостановления на срок не более десяти рабочих дней.

Новые требования к зданиям

Закон устанавливает минимальные технические требования пожарной безопасности для зданий и сооружений, за исключением индивидуальных жилых домов.

Объекты должны быть оснащены системами пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации, противодымной защиты и пожаротушения в соответствии с установленными нормами.

Для высотных зданий предусмотрены дополнительные требования. В зданиях высотой от 28 до 50 метров должны быть незадымляемые лестничные клетки, лифты для перевозки пожарно-спасательных подразделений, негорючие материалы отделки фасадов и резервное электроснабжение систем пожарной безопасности.

Для зданий выше 50 метров предусмотрены безопасные зоны и разделение на противопожарные отсеки.

До вступления закона в силу Кабинет министров должен также определить порядок выплаты единовременных пособий сотрудникам пожарной охраны, получившим травмы при исполнении служебных обязанностей, и семьям погибших пожарных.