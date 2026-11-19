В Бишкеке организаторы ежегодного благотворительного забега Bishkek Snow Leopard Run передали ОФ "Фонд Илбирс" три комплекта профессиональных подзорных труб Swarovski Optik ATS/STS 80 HD с увеличением 20–60 крат. Оборудование предназначено для мониторинга снежного барса и его кормовой базы. Вместе с трубами фонду передали необходимые аксессуары: окуляры, защитные чехлы, штативы Manfrotto и видеоголовки.

Покупка оборудования стала возможной благодаря благотворительной инициативе в рамках забега Bishkek Snow Leopard Run 2025, в котором приняли участие 5,5 тысячи человек. Забег ежегодно объединяет людей ради одной большой цели. Традиционно часть взносов участников организаторы направляют на сохранение популяции снежного барса и поддержку его экосистемы.

"Когда участники выходят на старт, они получают не только эмоции, медаль и личный рекорд. Каждая оплаченная регистрация - это реальный вклад в работу тех, кто ежедневно рискует собой в горах, охраняя биологическое разнообразие нашей страны", - отметил генеральный директор компании Nomad Sport Арслан Малдыбаев.

По словам организаторов, выбор оборудования был сделан не случайно. Перед покупкой они проводили обсуждения с профильными организациями, экологическими фондами и администрациями государственных природных парков и заповедников. В этот раз егеря назвали одной из главных потребностей оптику для наблюдения на большом расстоянии.

"Мы отправляем запросы егерским службам и спрашиваем напрямую: "Чего вам критически не хватает для эффективной ежедневной работы на местах?". Выбор оборудования зависит от текущих потребностей. В разные годы это могут быть фотоловушки, средства передвижения, зимняя экипировка или оборудование для научных исследований", - добавил Арслан Малдыбаев.

Swarovski Optik - австрийский производитель высококачественной оптики. Выбранная модель ATS 80 HD оснащена объективом диаметром 80 мм и окуляром с переменным увеличением от 20 до 60 крат. Поле зрения составляет от 36 до 20 метров на дистанции 1 000 метров, минимальная дистанция фокусировки - 5 метров.

Профессиональная подзорная труба обеспечивает высокую детализацию и светопропускание, позволяя получать чёткое и яркое изображение даже при слабом освещении. Прочная конструкция корпуса защищена от влаги и рассчитана на использование в природных условиях.

Организовать покупку и доставку оборудования из Германии в Кыргызстан оказалось непросто. Пришлось провести большую работу с документами и доказать, что техника будет использоваться в мирных целях. Вся логистическая цепочка заняла около восьми месяцев.

По словам директора ОФ "Фонд Илбирс" Заирбека Кубанычбекова, такое оборудование позволит наблюдать за животными с большого расстояния, не тревожа их. По данным исследований за 2021–2024 годы, в Кыргызстане насчитывается около 300–360 взрослых особей снежного барса. По данным государства, общая численность вместе с котятами составляет около 500 особей.

"Подзорные трубы - это очень необходимая вещь для егерей, так как они должны постоянно вести мониторинг диких животных. В основном снежного барса и его кормовой базы - архаров, козерогов, косуль, маралов, кабанов и других животных. Во время мониторинга они чаще всего находятся очень далеко. И чтобы правильно провести учёт по утверждённой методике Министерства природных ресурсов, необходимо использовать такие инструменты, как подзорная труба, бинокль и так далее", - отметил Заирбек Кубанычбеков.

Куда направить три комплекта подзорных труб, ОФ "Фонд Илбирс" решит совместно с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Оборудование распределят между заповедниками, которые входят в ареал обитания снежного барса и где не хватает технического оснащения. Предварительно речь идёт о заповедниках Беш-Арал, Кан-Ачуу и Кулун-Ата.

Bishkek Snow Leopard Run проводится уже седьмой год и имеет международный статус. За это время на благотворительные цели удалось собрать более 6,9 млн сомов, а количество участников растёт с каждым годом. В 2019 году на собранные средства закупили 32 фотоловушки для наблюдения за снежным барсом. В последующие годы организаторы приобрели внедорожник "Нива" для Министерства природы, экипировку для более чем 90 егерей Кыргызстана и другое необходимое оборудование.

"Фотоловушки помогают проводить учёт и мониторинг диких животных и при этом предотвращают браконьерство. Экипировка для егерей тоже очень важна. Они работают в трудных условиях, и форма у них изнашивается максимум за год", - добавил Заирбек Кубанычбеков.

Во время марафона Bishkek Snow Leopard Run 2026, в котором участвовали около 6 тысяч человек, удалось собрать около 1,2 млн сомов. На эти средства организаторы планируют закупить для егерей полевые наборы: комплекты сёдел для лошадей и четырёхсезонные палатки BTrace Arctic 3.