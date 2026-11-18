Сегодня в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана пройдет тренинг по деловой этике и противодействию коррупции. Ожидается участие 70 представителей бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, мероприятие направлено на продвижение принципов добросовестного предпринимательства, предупреждение коррупции и повышение осведомлённости бизнеса по вопросам налогового администрирования.

Представители Антикоррупционного делового совета при Президенте КР расскажут о внедрении Типового кодекса деловой этики, а также о способах оценки и минимизации коррупционных рисков.

Сотрудники Государственной налоговой службы разъяснят порядок проведения рейдового налогового контроля, взыскания налоговой задолженности и использования электронного кабинета налогоплательщика.

Кроме того, к участию приглашён представитель Генеральной прокуратуры, который расскажет о правовых основах государственной антикоррупционной политики и их влиянии на предпринимательскую деятельность.

Тренинг организован в рамках реализации Государственной программы антикоррупционной информационной политики Кыргызстана на 2026–2027 годы.