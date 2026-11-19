В Бишкеке 12 ноября состоялась церемония награждения победителей и призеров III Национального конкурса школьных проектов "Россия и Кыргызстан: территория дружбы и доверия". В этом году он объединил более 200 участников и педагогов городских и сельских школ из разных регионов Кыргызстана.

Конкурс был создан по инициативе Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) и уже третий год проводится совместно с Кыргызским национальным университетом имени Ж. Баласагына. Его главная задача - поддержка педагогических инициатив, направленных на изучение общей истории России и Кыргызстана, сохранение исторической памяти и развитие современных форм гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

За три года проект расширил круг участников и партнеров. В 2026 году к его поддержке присоединился Фонд "Русский мир".

Церемонию награждения открыли первый проректор - проректор по учебной работе КНУ Алайбек Шамшиев и заместитель директора НИИРК по научной работе Валентина Комлева. В мероприятии также приняли участие представители Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, Посольства России, Русского дома в Бишкеке, научного и педагогического сообщества.

Выступая на церемонии, Валентина Комлева подчеркнула, что за каждым представленным проектом стоят люди, которые вносят реальный вклад в развитие отношений между двумя странами.

"Этот проект для нас - соприкосновение с людьми, которые у себя в селах и городах не только на словах, но и делами продвигают дружбу России и Кыргызстана. Это те, кто объясняет будущим поколениям, насколько важно дружить нашим странам", - отметила она.

Представленные на конкурс работы продемонстрировали разнообразие подходов к изучению российско-кыргызских отношений. Педагоги подготовили интерактивные образовательные игры, проекты школьных музеев и клубов дружбы, исследования локальной истории и исторической памяти. Отдельное внимание было уделено русскому языку, культуре, молодежной дипломатии и межгосударственным связям.

По итогам конкурса памятные призы и награды за третье место получили три участника. Среди них Анарбекова Кундуз Бейшенбековна с проектом "Россия и Кыргызстан: вместе к лучшему будущему", Лямина Любовь Владимировна, представившая интерактивную образовательную игру "По дорогам дружбы: Россия и Кыргызстан", и Сейталиев Каныбек Айдарович с работой "Переселенцы, поднявшие Кыргызстан".

Второе место заняли также три педагога. Абдрасакова Асыл Баишпековна представила проект "Мин-Куш: от урана к зеленой зоне", Мокушева Бермет Алмазбековна - "Школьный музей Анарбека Солтонова", а Молдотаева Алима Таалайбековна - "Два языка - одна дружба: через русский язык к взаимопониманию".

Главными победителями конкурса стали восемь педагогов, чьи проекты посвящены общей истории двух стран, культурному взаимодействию и воспитанию молодого поколения.

Первое место получили:

- Алыбаева Барчын Амурбековна - "Великий сын Отечества - Н.К. Рерих";

- Аскарова Гулина Кулчороевна - "Российско-кыргызские отношения: сквозь века в будущее";

- Жылдызбек кызы Батма - "Молодые дипломаты: Россия и Кыргызстан - строим мосты дружбы и доверия";

- Кендирбаева Эльза Алымбековна - "Бишкек объединяет: территория дружбы и доверия";

- Копысова Нина Александровна - "Клуб дружбы "Россия и Кыргызстан"";

- Маметова Наталья Викторовна - "От Липенки до Москвы: мост между поколениями России и Кыргызстана";

- Токторбаева Мунара Токтосуновна - "Два народа, две культуры, общая история";

- Шубина Лариса Викторовна - "Школьный интерактивный музей: одна история - одна Победа".

Для победителей подготовлена специальная программа в Москве. Помимо культурных мероприятий, педагогов ждут курсы повышения квалификации в Московском городском педагогическом университете. Там они смогут познакомиться с современными образовательными методиками и лучшими практиками московских школ.

Таким образом, поездка станет не просто наградой за участие в конкурсе, но и возможностью для профессионального развития, обмена опытом и дальнейшего внедрения новых образовательных инициатив в школах Кыргызстана.

Конкурс является частью более широкого сотрудничества Национального исследовательского института развития коммуникаций и Кыргызского национального университета. В рамках партнерства стороны также реализуют программу международной академической мобильности, проводят совместные исследования и готовят научные публикации, развивают Центр российских исследований, участвуют в научных проектах и конференциях.

Для НИИРК конкурс "Россия и Кыргызстан: территория дружбы и доверия" - это долгосрочный гуманитарный проект, значение которого выходит далеко за рамки ежегодной церемонии награждения. Его главная особенность заключается в том, что работа продолжается непосредственно в школах: через педагогов, учеников, локальные исследования, школьные музеи, клубы дружбы и другие инициативы, связывающие общую историю с современным опытом взаимодействия двух стран.

Третий год проведения конкурса, более 200 участников, широкая география представленных проектов и поддержка российских и кыргызских партнеров свидетельствуют о том, что инициатива становится устойчивой площадкой для развития образовательного и гуманитарного диалога между Россией и Кыргызстаном.