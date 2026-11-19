За первые девять месяцев 2026 года в столице Узбекистана Ташкенте выявили 354 случая менингококковой инфекции, тогда как за такой же период 2025 года их было всего 10. Таким образом, заболеваемость выросла в 35,4 раза. Об этом говорится в официальном документе об итогах работы столичного здравоохранения за три квартала, размещенном на единой электронной системе разработки, согласования и регистрации решений органов государственной власти на местах.

В представленном городскими медиками отчете поясняется, что менингококковая инфекция обычно возвращается волнами каждые 4–8 лет. Например, в 1989 году в городе зафиксировали 55 случаев, в 1997-м - 56, в 2001-м - 102, в 2006-м - 34, в 2019-м - 114, а в 2024-м - 26. Однако показатели 2026 года заметно превысили все прежние максимумы, приведенные в материалах. Почти все заболевшие - 341 человек, или 96,3 процента - это дети до 14 лет, чаще всего инфекцию выявляли у малышей 1–2 лет. От болезни скончались 24 человека: 21 ребенок и 3 взрослых. Чтобы остановить распространение инфекции, врачи обследовали более 13,2 тысячи человек, контактировавших с заболевшими, положили в больницу 42 носителя бактерии, привили 5 653 контактных и 2 372 медработника, а также закупили 4 990 доз вакцины.

Помимо менингококка, в Ташкенте за девять месяцев выросла заболеваемость и некоторыми другими инфекциями. Скарлатиной заболели 1 637 человек вместо 664 годом ранее (рост в 2,5 раза), свинкой (эпидемическим паротитом) - 217 человек вместо 73 (рост в 3 раза). Случаев сальмонеллеза стало больше на 40,5 процента (347 против 247), а острых кишечных инфекций - на 11,1 процента (13 608 против 12 249). При этом реже стали болеть гриппом (952 случая против 2 648), корью (178 против 285), вирусными гепатитами (352 против 579) и ОРВИ (269 333 против 292 385). Опасных инфекций вроде холеры, чумы, бешенства, дифтерии, полиомиелита или столбняка в городе не фиксировали.

Также в отчете приводятся итоги массовых профилактических осмотров. За девять месяцев по семи программам обследовали более 3,23 миллиона жителей Ташкента - это 90,5 процента от плана. На ранней стадии болезни удалось найти почти у 30 тысяч человек. Чаще всего выявляли проблемы с сердцем и сосудами (22 290 случаев среди людей старше 30 лет), паразитарные заболевания у детей (3 974 случая) и сахарный диабет (2 548 случаев среди горожан старше 40 лет). Также врачи диагностировали 600 случаев туберкулеза, 266 случаев рака молочной железы, 78 случаев рака шейки матки и 7 случаев онкологических заболеваний крови у детей.

За девять месяцев 2026 года в столице Узбекистана родились 41 993 ребенка - это на 5 710 меньше, чем за тот же период 2025 года (47 703). Смертность среди младенцев до года снизилась со 194 до 189 случаев, а материнская смертность уменьшилась с 6 до 5 случаев; за эти 5 случаев дисциплинарные взыскания получили 48 медицинских работников. Врачи также осмотрели почти 638 тысяч женщин детородного возраста и выявили различные сопутствующие заболевания у 178,4 тысячи из них. Кроме того, по итогам скрининга беременных в 233 случаях врачи вовремя обнаружили тяжелые пороки развития плода, и беременность была прервана по медицинским показаниям. Среди девочек 15–16 лет за девять месяцев зарегистрировали 7 беременностей - столько же, сколько и годом ранее.

Отдельно в статистике отмечается ситуация с хроническими и социально значимыми заболеваниями. Всего на постоянном наблюдении у врачей в Ташкенте состоят 1,12 миллиона человек, большинство из которых лечатся от болезней сердца, сосудов и эндокринной системы. С ВИЧ в городе живут 10 382 человека (из них 137 - дети до 18 лет). За девять месяцев выявили 307 новых случаев заражения, что немного меньше, чем в 2025 году (324), при этом в трех из четырех случаев вирус передавался половым путем. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Бектемирском, Мирабадском и Учтепинском районах. На учете у наркологов состоят 7 460 горожан: 3 885 человек - из-за алкоголизма, 3 215 - из-за наркомании и 360 - из-за токсикомании. Инвалидность в столице Узбекистана имеют 69 720 человек, включая 9 382 ребенка.

По итогам рассмотрения отчета городские власти признали работу ташкентского управления здравоохранения за третий квартал удовлетворительной. Медикам и санитарным службам поручили подробно разобраться в причинах резкого роста менингококковой инфекции, скарлатины и свинки, усилить контроль за больными детьми в школах и детских садах, а также наладить электронный учет всех пациентов, у которых во время осмотров нашли заболевания, чтобы доводить их лечение до конца.