25 ноября в Доме Пашкова в Москве состоится торжественный вечер, посвящённый 20-летию Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). В мероприятии примут участие представители Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, за годы своей деятельности фонд реализовал более тысячи крупных проектов, участниками которых стали свыше 650 тысяч человек из стран СНГ, Балтии и Грузии.

На торжественном вечере ожидается участие генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, руководителей министерств культуры, науки и образования, дипломатов, организаторов проектов фонда и других официальных лиц.

Кыргызстан представят сотрудники посольства КР в России, представители Министерства культуры, информации и молодёжной политики, а также активные участники проектов МФГС.

В их числе заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, директор общественного фонда "Арт-Араба", лауреат премии "Звёзды Содружества" Дамира Алышбаева и заведующая кафедрой Кыргызско-Российского Славянского университета Людмила Ставская.

В рамках торжественного вечера перед гостями выступит Молодёжный симфонический оркестр СНГ, объединяющий молодых музыкантов из стран Содружества.