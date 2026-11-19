Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и посол Казахстана Абылкаир Скаков обсудили вопросы модернизации пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской границе. Об этом сообщает ведомства.

По её данным, в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено улучшению инфраструктуры пограничных пунктов пропуска и увеличению их пропускной способности.

Кроме того, обсуждались вопросы укрепления торгово-экономических связей, реализации совместных инвестиционных проектов и развития взаимной торговли.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность своевременного выполнения договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

В завершение встречи глава МИД поздравил Абылкаира Скакова с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Кыргызстане и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.