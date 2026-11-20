Боксёрский вечер с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, запланированный на 11 декабря в Кардиффе, оказался под угрозой изменений после отказа австралийца Джея Опетаи от поединка с Деонтеем Уайлдером.

Непобеждённый боксёр первого тяжёлого веса Опетая планировал дебютировать в супертяжёлой категории против бывшего чемпиона мира Уайлдера, однако отказался от участия в турнире.

Теперь организаторы рассматривают возможность проведения повторного боя Уайлдера с Дереком Чисорой. Американец ранее победил британца по очкам в апреле.

После снятия Опетаи в предварительной программе, по сообщениям СМИ, остаются лишь два подтверждённых поединка: Мартин Баколе - Соломон Адебайо и Да'Мазион Ванхаутер - Майкл Эссомба.

Известный промоутер Эдди Хирн также раскритиковал состав участников турнира, отметив недостаточное количество известных британских боксёров.

Несмотря на возникшие сложности, сообщений об отмене главного поединка между Фьюри и Джошуа пока не поступало. Организаторам предстоит скорректировать программу вечера до 11 декабря.