В Бишкеке состоялись кыргызско-французские консультации по вопросам повестки дня Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По её данным, встреча прошла на уровне руководителей профильных департаментов внешнеполитических ведомств двух стран.

Стороны обсудили ключевые аспекты деятельности Совета Безопасности ООН и обменялись мнениями по актуальным международным вопросам в контексте подготовки Кыргызстана к предстоящему членству в Совете на 2027–2028 годы.

По итогам консультаций представители двух стран подтвердили готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству в рамках ООН.