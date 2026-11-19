Председатель Государственной налоговой службы КР Алмамбет Шыкмаматов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кыргызстане Абылкаиром Скаковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между налоговыми органами двух стран. Особое внимание уделили обмену опытом в сфере налогового администрирования, внедрению цифровых технологий и совершенствованию налоговых процедур.

Участники встречи отметили важность дальнейшего взаимодействия, в том числе проведения рабочих консультаций и обмена практическим опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества по обозначенным направлениям.