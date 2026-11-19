В Бишкеке выявили водителя, разместившего рекламу казино на заднем стекле автомобиля. В отношении него составлен протокол о правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По её данным, ранее в социальных сетях распространилось видео автомобиля с рекламой казино. Сотрудники УПСМ провели проверку и установили транспортное средство.

Водитель пояснил, что за размещение рекламы ему предложили денежное вознаграждение.

В УПСМ напомнили, что размещение рекламных материалов на транспортных средствах без соответствующего разрешения запрещено. Водителей призвали соблюдать требования законодательства.