В Бишкеке 20 и 21 октября в рамках разовой акции организуют вывоз крупногабаритного и растительного мусора. Горожанам разъяснили, как правильно подготовить отходы к вывозу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По её данным, опавшую листву и сухие ветки необходимо собрать в мешки, а старую мебель, включая диваны, кресла и шкафы, аккуратно разместить рядом с контейнерными площадками.

Золу перед выносом следует полностью остудить и упаковать в прочные мешки. При этом смешивать её с другими отходами запрещено.

В мэрии также напомнили, что мусор нельзя оставлять на проезжей части и тротуарах, а также загромождать подъезды к контейнерным площадкам.

Отмечается, что акция носит разовый характер. В дальнейшем вывоз крупногабаритного мусора и отходов, не относящихся к обычным бытовым, будет осуществляться отдельно на основании договора с муниципальным предприятием "Тазалык".