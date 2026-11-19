В Лейлекском районе Баткенской области засохли около 95% саженцев, высаженных в рамках проекта "Зелёная граница", на реализацию которого выделили более 100 млн сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По её данным, Ошская экологическая прокуратура в ходе проверки установила, что предусмотренные проектом работы выполнены не в полном объёме, несмотря на выделение 100 млн 887 тыс. 900 сомов.

В частности, не были созданы необходимые условия для роста и полива саженцев, что привело к их массовому высыханию.

Уголовное дело возбуждено по статье 337 УК КР (злоупотребление должностным положением). В настоящее время проводятся следственные действия.