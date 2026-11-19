После посадки самолёта интернет нужен почти сразу. Вызвать такси, найти дорогу до отеля, проверить бронь, написать близким или посмотреть, на какой платформе отправляется поезд, - всё это проще, когда телефон подключён к сети. Но мобильный интернет за границей может обойтись заметно дороже привычного домашнего тарифа, особенно если заранее не разобраться с роумингом.

Один из способов избежать лишних расходов - туристическая eSIM, цифровая SIM-карта, которую можно установить на совместимый смартфон ещё до поездки. Физически менять карту не требуется: достаточно загрузить профиль и активировать его в соответствии с условиями выбранного пакета. Сервис Yesim предлагает тарифы для отдельных стран, регионов и поездок с несколькими пунктами назначения, поэтому подключение можно подобрать под маршрут и предполагаемый расход данных.

Сколько стоит интернет в Европе

При выборе пакета полезно отталкиваться не только от продолжительности путешествия, но и от того, как используется телефон. Если мобильные данные нужны для карт, мессенджеров, поиска заведений и бронирования билетов, большого объёма может не понадобиться. Для работы, видеозвонков, загрузки файлов и активного использования соцсетей запас трафика, напротив, будет важен.

У Yesim пакет на 10 ГБ на 30 дней для Европы и Великобритании стоит $17,60. Для сравнения, сопоставимые предложения Nomad стоят около $23, Airalo - $31, Saily - $35,99. На этом наборе тарифов разница заметна: пакет Yesim дешевле Nomad примерно на четверть, Airalo - примерно на 43%, а Saily - более чем на 50%. Стоимость и скидки могут меняться, а покрытия у провайдеров не всегда совпадают, поэтому перед оплатой стоит сверить список стран с маршрутом.

Не обязательно брать 10 ГБ, если поездка короткая и интернет нужен эпизодически. В европейской линейке Yesim есть 1 ГБ на 30 дней за $2,75, 5 ГБ за $10,56, 20 ГБ за $24,20 и 30 ГБ за $30,80. Такой диапазон позволяет выбрать пакет без оплаты лишнего трафика. Если же данных не хватит, в некоторых тарифах предусмотрено пополнение - это удобнее, чем покупать новый пакет и заново проходить настройку.

Один тариф на несколько стран

Путешествие по Европе часто не ограничивается одним городом или государством: за неделю можно побывать в Германии, Нидерландах, Бельгии и Франции. С обычной местной SIM-картой пришлось бы выяснять условия в каждой стране, а с региональной eSIM один пакет может работать на всём маршруте. Европейский тариф Yesim охватывает 33 страны, включая Великобританию; при этом конкретный список лучше проверять перед поездкой.

Для более дальних маршрутов предусмотрены глобальные предложения. Global Plus охватывает 146 стран, а Pay & Fly доступен более чем в 170 странах и устроен по принципу оплаты за использованный трафик. Такой вариант может быть удобен тем, кто часто меняет направления или не хочет заранее угадывать объём данных. Баланс можно пополнять, а средства не привязаны к короткому сроку действия стандартного пакета.

Есть также Global Unlimited Day Pass - пакет с оплатой за дни использования. Дни можно приобрести заранее и активировать, когда интернет действительно понадобится; срок доступности купленных дней достигает 365 дней. Это может быть полезно при нескольких поездках в течение года, когда постоянный тариф не нужен.

Что подготовить до вылета

eSIM стоит установить заранее, пока есть доступ к стабильному Wi-Fi и время спокойно пройти настройки. Перед покупкой нужно убедиться, что смартфон поддерживает eSIM, а выбранный тариф рассчитан на нужные страны. Важно также посмотреть, когда начинается срок действия пакета: условия могут предусматривать запуск после подключения к сети, а не сразу после покупки.

Туристические eSIM часто предназначены только для мобильного интернета, поэтому обычные звонки и SMS остаются на основной SIM-карте, если она подключена. В телефоне можно сохранить привычный номер для связи, а мобильные данные переключить на туристический профиль. Тогда мессенджеры, карты, приложения такси, электронные билеты и банковские сервисы будут доступны через интернет-пакет.

Даже при активном пакете стоит отключить автоматические обновления приложений и резервное копирование через мобильную сеть. Это поможет сохранить гигабайты для навигации и связи, а не расходовать их на фоновые загрузки.

В поездке связь давно стала не просто способом развлечься в дороге. Она помогает ориентироваться в незнакомом городе, оперативно менять планы, находить нужный транспорт и решать бытовые вопросы. Если подобрать тариф под маршрут и заранее проверить условия, eSIM позволяет избежать поиска SIM-карты после прилёта и держать расходы на мобильный интернет под контролем - без неприятных сюрпризов в счёте за роуминг.