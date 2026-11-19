Чтобы начать пользоваться Steam, создайте аккаунт на сайте store.steampowered.com, подтвердите почту, установите клиент Steam на компьютер и включите Steam Guard в мобильном приложении. После этого можно сразу скачать бесплатные игры, а для первой покупки пополнить кошелёк. Если игра не понравилась, её можно вернуть в течение 14 дней, если вы играли меньше двух часов. Пошаговая инструкция о том, как создать аккаунт в Steam, поможет пройти регистрацию без ошибок.

Регистрация: пять минут и одна почта

Подробная инструкция о том, как создать аккаунт в Steam, со скриншотами каждого шага есть отдельно, поэтому здесь коротко пройдёмся по главному и подробнее остановимся на том, что делать после регистрации. Именно на этом этапе новички чаще всего теряются.

Для регистрации нужна действующая почта, к которой у вас точно будет доступ через годы. Через неё восстанавливают аккаунт, поэтому одноразовые ящики не подходят. Логин придумайте такой, чтобы его не стыдно было вводить при каждом входе и пополнении: поменять его потом нельзя. Ник в профиле, наоборот, можно менять сколько угодно.

Установка клиента

Играть через браузер в Steam нельзя, нужен клиент. Его скачивают с официального сайта, кнопка "Установить Steam" есть в правом верхнем углу. Клиент работает на Windows, macOS и Linux.

После установки сразу зайдите в настройки и укажите папку для игр. Если у вас есть SSD, лучше ставить игры на него: современные проекты на обычном жёстком диске грузятся долго, а некоторые без SSD вообще не рекомендуют запускать.

Что настроить сразу после входа

Настройка Где найти Зачем Steam Guard в приложении Мобильное приложение Steam Защита от взлома, без кода с телефона в аккаунт не войти Приватность профиля Профиль → Редактировать → Приватность Скрыть библиотеку и список друзей от посторонних Папка для игр Настройки → Хранилище Ставить игры на быстрый диск Уведомления о скидках Настройки → Уведомления Узнавать о скидках на игры из списка желаемого Регион загрузки Настройки → Загрузки Выбрать ближайший сервер для быстрой скачки

Отдельно про приватность. По умолчанию часть профиля видна всем. Если не хотите, чтобы незнакомцы видели ваши игры и активность, ограничьте это до "только друзья".

Бесплатные игры для старта

В Steam много бесплатных игр, и с них удобно начать, чтобы разобраться в клиенте. Это онлайн-шутеры, MOBA, карточные игры и казуальные проекты. Найти их можно в магазине через раздел "Бесплатно".

Учтите одну деталь. Аккаунт, на котором ещё не было покупок, считается ограниченным: с него нельзя добавлять друзей по своей инициативе, пользоваться торговой площадкой и некоторыми функциями сообщества. Ограничения снимаются после того, как вы потратите в магазине небольшую сумму, эквивалентную пяти долларам.

Друзья и сообщество

Steam интереснее с друзьями. Добавить человека можно по коду друга, который есть в разделе "Друзья" → "Добавить друга", или по ссылке-приглашению. Если ваш аккаунт ещё ограничен, отправить приглашение не получится, но принять чужое можно. Поэтому проще попросить друга добавить вас первым.

Через список друзей видно, кто во что играет, можно общаться в чате, звать в игру и даже смотреть трансляции друзей прямо в клиенте. Если друзья пока не играют в Steam, загляните в сообщества любимых игр: там обсуждения, гайды и поиск напарников.

Первая покупка

Российские карты Steam напрямую не принимает, поэтому первую игру обычно покупают с баланса кошелька. Пополнить его можно по логину через сервисы пополнения, кодом кошелька или ключом конкретной игры. Для нового аккаунта есть нюанс: если кошелёк ещё ни разу не пополнялся, первое пополнение через зарубежного партнёра может поменять регион и валюту. Перед оплатой прочитайте об этом в разделе вопросов сервиса.

Перед покупкой посмотрите на системные требования на странице игры и сравните с вашим компьютером. Это экономит много нервов.

Как вернуть игру

Если игра не запустилась или просто не понравилась, её можно вернуть. Условия такие: прошло не больше 14 дней с покупки и вы играли меньше двух часов. Заявка подаётся через поддержку Steam, раздел "Покупки". Деньги возвращаются на кошелёк Steam, а не на карту, если вы платили с баланса.

Откройте help.steampowered.com и войдите в аккаунт. Выберите "Покупки" и нужную игру. Нажмите "Я хочу запросить возврат" и укажите причину. Дождитесь ответа, обычно он приходит в течение нескольких дней.

Первые шаги без ошибок: почта, Steam Guard и требования к игре

Новичку в Steam достаточно запомнить четыре вещи. Регистрируйтесь на почту, которую не потеряете. Сразу включите Steam Guard в приложении. Начните с бесплатных игр, а перед первой покупкой проверьте системные требования. И помните о правиле двух часов и 14 дней: если игра не подошла, её можно вернуть.