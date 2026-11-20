Кыргызстанская дзюдоистка Жанар Жолдошева завоевала серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров, который проходит с 19 по 21 ноября в Ташкенте.

Спортсменка выступила 19 ноября в весовой категории до 57 кг и сумела пробиться в финал соревнований.

В решающей схватке Жолдошева встретилась с представительницей Монголии Ариунзаей Тербиш. Соперница сначала заработала оценку "юко", а затем одержала победу броском на "иппон".

По итогам соревнований Жанар Жолдошева заняла второе место, пополнив медальную копилку сборной Кыргызстана серебряной наградой.