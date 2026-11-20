В Кыргызстан поступила новая партия продовольственной помощи из России общим объёмом 796 тонн. Груз включает 675 тонн обогащённой пшеничной муки и 121 тонну растительного масла. Продукты предназначены для поддержки малообеспеченных семей и людей с инвалидностью. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН).

По её данным, гуманитарный груз доставлен на склады организации в Бишкеке и Оше. Продовольствие будет распределяться в рамках программ поддержки уязвимых семей, повышения устойчивости местных сообществ и адаптации к изменению климата.

В настоящее время при сотрудничестве ВПП ООН с Министерством труда, социального обеспечения и миграции около 11 250 человек по всей стране получают продовольственную помощь, одновременно участвуя в общественных работах и обучающих программах.

В частности, участники занимаются восстановлением ирригационных систем и объектов питьевого водоснабжения, посадкой деревьев, укреплением берегов рек и другими мероприятиями по снижению риска стихийных бедствий. Также проводятся курсы, направленные на повышение занятости, развитие сельского хозяйства и увеличение доходов населения.

Семьи, зарегистрированные в государственной цифровой базе малообеспеченных семей, получают денежные выплаты от министерства, а также 300 кг обогащённой пшеничной муки и 30 кг растительного масла от ВПП ООН за участие в общественных проектах.

Гражданам, прошедшим обучение по развитию профессиональных навыков, предоставляют 150 кг муки и 15 кг растительного масла.

В рамках ознакомления с результатами программ советник Посольства России в Кыргызстане Иван Прокопенко, представители местных властей и заместитель странового директора ВПП ООН Сокджин Хан посетили проекты и школу в Нарынской области.

В ходе визита делегация ознакомилась с реализацией Национальной программы школьного питания. В 2026 году при поддержке ВПП ООН горячее питание было внедрено ещё в 35 школах и 16 детских садах.

В настоящее время программа охватывает более 500 тысяч детей в свыше тысячи школ Кыргызстана. ВПП ООН сотрудничает с Кабинетом министров в этом направлении с 2013 года.

Кроме того, делегация посетила семью, участвующую в государственной программе "Персональный ассистент", направленной на поддержку семей, ухаживающих за людьми с инвалидностью.

В рамках программы семья получила единовременную помощь в виде 100 кг обогащённой муки, 10 литров растительного масла и 12,5 кг колотого жёлтого гороха.

Данная инициатива предусматривает поддержку более 16 тысяч уязвимых домохозяйств в 51 районе и городе Кыргызстана.

Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызстане. На протяжении последних 17 лет стороны совместно реализуют программы чрезвычайной помощи, восстановления и развития, включая поддержку людей с инвалидностью и организацию оплачиваемых общественных работ.