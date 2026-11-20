Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана 20 ноября приняла постановление о внесении изменений в составы Алайской и Бакай-Атинской территориальных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По её данным, из состава Алайской территориальной избирательной комиссии на основании поданного заявления выведен Туратбек Абдыраев, представлявший орган местного самоуправления. Вместо него из резерва включена Зирегүл Куванычбек кызы.

Аналогичные изменения внесены в состав Бакай-Атинской территориальной избирательной комиссии. На основании поданного заявления из неё выведена Гулзаада Дуйшенова, представлявшая орган местного самоуправления. Вместо неё из резерва включён Кубан Токтогулов.