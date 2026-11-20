"Номад ТВ" (Кыргызская Республика) и ливанский новостной телеканал "Аль-Маядин" (Ливанская Республика) подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение открывает новые возможности для взаимодействия между медиа и предусматривает обмен новостями, контентом и профессиональным опытом.

Стороны намерены развивать совместные проекты, обмениваться информационными материалами и укреплять долгосрочное партнёрство. Меморандум рассматривается как основа для новых идей и совместных инициатив, направленных на более широкое и объективное освещение событий на Ближнем Востоке, в Кыргызстане и СНГ.

Руководитель Московского бюро, Шеайто Муссалам Мохамад: "Наши телеканалы принадлежат Востоку, и наши страны объединяет общая история. Мы придерживаемся общих традиций и обычаев. На Востоке мы исходим из ценностей сотрудничества и дружбы, которые дают возможность развиваться вместе и каждому в отдельности.

Соглашение о сотрудничестве между телеканалами "Номад" и "Аль-Маядин" даёт нам возможность донести реальную картину до наших зрителей".

Главный редактор "Номад ТВ", Наталья Кролевич:

"Аль-Маядин - это один из заметных участников международного арабского медиапространства, который на протяжении многих лет освещает ключевые события на Ближнем Востоке и в мире. Для "Номад ТВ"сотрудничество с таким телеканалом - это возможность не только расширить географию профессиональных контактов, но и открыть для аудитории арабских стран новое информационное окно в Центральную Азию и Кыргызстан".

О телеканале "Номад ТВ":

"Номад ТВ" является кыргызско-российским медиапроектом, осуществляет ретрансляцию российского телеканала НТВ и производит собственный локализованный информационно-аналитический контент, уделяя особое внимание освещению российско-кыргызского сотрудничества, а также роли Кыргызстана в международных объединениях ЕАЭС, ШОС, ОДКБ.

"Номад ТВ" входит в государственный цифровой мультиплекс с охватом около 70% территории Кыргызстана. Представлен во всех крупнейших кабельных сетях страны и активно развивается на цифровых платформах. Совокупная аудитория телеканала в социальных сетях превышает 700 тысяч подписчиков.

"Номад ТВ" - единственный телеканал в Кыргызстане, где применяется технология переключения языков вещания в прямом эфире. Одним нажатием кнопки пульта зритель может выбирать русский или кыргызский язык. Перевод осуществляют синхронные переводчики, специалисты с глубокой экспертизой в области русской и кыргызской филологии. Качественный литературный перевод позволяет кыргызоговорящему зрителю без смысловых потерь понимать программы и фильмы, которые идут в эфире НТВ и "Номад ТВ".