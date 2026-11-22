Государственная таможенная служба при Кабинете Министров КР (ГТС) продлила сроки приема документов от желающих принять участие в конкурсном отборе в кадровый резерв ведомства. Подать заявки можно до 27 декабря 2026 года включительно.
По данным ведомства, на 18 ноября документы для участия в конкурсе уже сдали 176 человек.
Кто может претендовать на место в резерве
В отборе могут участвовать граждане Кыргызской Республики, отвечающие следующим требованиям:
Какие документы понадобятся
Кандидатам необходимо подготовить пакет документов, в который входят:
В ГТС отмечают, что значительную часть необходимых справок и документов можно оформить онлайн через государственное мобильное приложение "Түндүк".
Куда и когда обращаться
Прием заявок ведется по будням (понедельник – пятница) с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Бишкек, ул. Ж. Абдрахманова, 108 (бывшая ул. Байтик Баатыра, 4а).
Подробный перечень документов и квалификационные требования размещены на официальном сайте ведомства www.customs.kg. Телефон для справок: 0 (312) 51-08-86.