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Дело Камилы Дуйшебаевой: основной свидетель исчез (хроника событий)

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В декабре прошлого года корреспонденты "ВБ" подробнейшим образом описали трагедию, которая унесла жизнь молодой девушки. Мы восстановили хронику событий того дня, когда погибла Камила Дуйшебаева. После публикации материала, который вы можете прочитать ниже, на сотрудников редакции "наехали" отдельные чиновники и родственники упомянутых в статье персонажей.

Одни требовали от "ВБ" публичных извинений. Другие и вовсе добивались того, чтобы материал был снят с публикации. А уже сегодня, когда в деле Дуйшебаевой появились сдвиги, лишний раз можно убедиться в том, что наше редакционное расследование было на правильном пути. Не остается сомнений в том, что данное уголовное дело пытались замять. Кому это было выгодно, теперь уже не секрет. Предлагаем вспомнить хронологию событий трехлетней давности.

Одним из резонансных, но нераскрытых уголовных дел, остается убийство Камилы Дуйшебаевой, которое произошло весной 2014 года. Уже несколько министров внутренних дел сменилось на посту и каждый обещал довести до логического конца это громкое дело, но до сих пор не найден убийца, который, возможно, гуляет на свободе, читает все публикации СМИ.

Боль потери дочери, сестры остается у родственников Камилы, которые не теряют надежды, что убийство будет раскрыто. Это дело стало резонансным и громким, и из-за того, что в качестве подозреваемого, а потом просто как свидетель был допрошен брат экс-генпрокурора, ныне депутата ЖК Аиды Саляновой Калыбек. Некоторые его показания вызвали сомнения у сыщиков, так как их опровергла одна из основных свидетельниц, которая потом странным образом исчезла. Сотрудники правоохранительных органов до сих пор не могут установить ее местонахождение. А теперь все по порядку.

Из официальной сводки МВД Кыргызстана

16 марта 2014 года в 18.30 в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение об обнаружении трупа девушки азиатской национальности в возрасте 20-25 лет вдоль дороги Арка - с. Джал на 1-м км с северной стороны Аламудунского района. По приезде оперативно-следственной группы на место обнаружения трупа при осмотре установлены видимые телесные повреждения: в лобной части головы слева имеется рана размером 1,5 см.

В этот же день на основе собранных материалов было возбуждено уголовное дело за №58-14-193 по признакам статьи 97 ч. 1 "Убийство" УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность погибшей, ею оказалась Камила Эшманбетовна Дуйшебаева, 1995 года рождения, проживавшая в городе Бишкек, студентка 3-го курса факультета "Банковского дела" Кыргызско-Российской академии образования.

После проведения дополнительных следственных действий сыщики выяснили, что Дуйшебаева с 10 марта 2014 года находилась в розыске как лицо, пропавшее без вести, по заявлению ее деда Дуйшебаева Эшманбета Кененсариевича.

По показаниям деда погибшей, в последний раз он видел внучку 10 марта 2014 года дома около 11-ти часов утра, когда она попросила 300 сомов на обложку для диплома и, получив деньги, отправилась на учебу. Бабушка Арзыкан Мамбетова также пояснила, что за внучкой ничего плохого не замечала, но Камила иногда отпрашивалась и оставалась на ночь у подруг.

Айжан Дуйшебаева, родственница убитой, пояснила, что последний раз видела Камилу утром 10 марта 2014 года, когда она спала на диване в зале. Около 15.00 ей на сотовый телефон позвонил парень Камилы по имени Кылыч Турдуев и сообщил, что она ехала к нему, но до сих не приехала, и у нее отключен телефон. Он был обеспокоен и попросил поискать Камилу у подруг. Однако подруги Камилы сообщили, что они ее не видели и не знают, где она может быть. Вечером домой приехал Кылыч Турдуев и предложил обратиться в милицию.

Следствие по делу

Сыщики начали устанавливать последние звонки Дуйшебаевой. Было установлено, что Камила 10 марта 2014 года звонила в услугу такси "Удача 154". Выяснилось, что находилась она в тот момент в районе базовой станции "БИ-Монолит" по месту ее жительства в микрорайоне Достук.

В 12.13 на телефон Дуйшебаевой звонил ее парень Турдуев, в это время девушка находилась в районе ул. Кривоносова, после чего телефон убитой был отключен.

Допрошенный Турдуев пояснил, что в последний раз Дуйшебаеву он видел 8 марта 2014 года, после очередного приезда из Алматы и совместного празднования с друзьями в кафе "Центр-Бар". Затем они вместе с девушкой поехали ночевать к нему домой и на следующий день, примерно в полдень, Камила уехала к себе домой.

9 марта 2014 года в телефонном разговоре с Турдуевым Камила сообщила, что пойдет со своей подругой в бар "Демократ". Около 00.30 часов Камила звонила ему, но он не поднял трубку, так как сидел в кафе "Мартини". 10 марта 2014 года около 11.0 Камила позвонила Турдуеву и сообщила, что скоро приедет, но потом ее телефон был уже отключен. По словам Турдуева, он ждал Камилу до вечера, а затем обратился к ее родственникам.

Допрошенная подруга Камилы сообщила, что последний раз видела ее 9 марта 2014 года в кафе "Демократ". Когда они с Камилой находились в кафе, убитой звонил ее бывший парень по имени Нурлан и просил о встрече. Но Камила отказала ему. Затем был еще один звонок, после которого Камила вышла на улицу, а вернувшись обратно, предложила подруге покинуть кафе, рассчитавшись по счету на сумму 600 сомов. Убитая сказала своей подруге, что деньги (1000 сомов) дал приехавший к ней "байке", который иногда помогает ей.

После девушки сели в машину марки "БМВ-Х5" черного цвета, в которой сидели двое 50-летних мужчин, водителя звали Калый. Они и довезли подругу Камилы до дома.

Оперативники установили, что Калый - это Салянов Калыбек Элтуйбасович, работающий менеджером автосалона "Би Моторс", являющийся родственником Аиды Саляновой (на тот период генеральный прокурор КР).

Салянов во время следствия рассказал, что он познакомился с Дуйшебаевой в 2013 году, когда она с подругой по имени Чолпон пришла в офис искать работу по объявлению, но в связи с отсутствием вакансий им было отказано. При этом Салянов сообщил, что иногда Камила занимала у него в долг небольшие денежные суммы, которые в последующем возвращала.

9 марта 2014 года вечером на телефон Салянова позвонила Камила и попросила привезти 1000 сомов на пересечение улиц Чуй-Гоголя в кафе "Демократ", куда он прибыл на своей автомашине марки "БМВ-Х5" черного цвета, госномер В 5722 АG, вместе с другом Адылом Эсенбековым, кстати, экс-губернатором Нарынской области.

После получения денег Камила расплатилась в кафе и вышла с подругой, которую Салянов довез до дома. А Камилу отвез в кафе-караоке "40х40" и уехал домой, после с убитой не связывался.

Когда сыщики спросили о том, что делал Салянов 10 марта 2014 года, он сообщил, что вместе с Адылом Эсенбековым с утра поехал в автосалон. Потом к ним приехали его друзья, среди них был Осумбек Жамансариев. Примерно в 16.00 он покинул друзей. Но потом позвонил Осумбек, который предложил поехать в сауну с девочками. После встречи с Осумбеком вместе с девушками они поехали в сауну. Примерно в 22.30, по словам Салянова, он взял двух девушек и выехал из сауны. Жамансариев остался, так как у него были какие-то дела. Салянов сообщил, что он звонил и заказывал сауну на три часа.

Жамансариев, которого также допросили во время следствия, подтвердил слова Салянова. Он сообщил, что в сауну поехали с девушками по имени Клара и Мээрим. Но Жамансариев рассказал, что он звонил Салянову примерно в 18.00 10 марта 2014 года и предложил поужинать. Девушек по имени Клара и Мээрим они встретили по дороге, а затем с ними поехали в кафе "Фаиза", но не стали там кушать, а решили ехать в сауну. И Салянов, и Жамансариев показали, что их в сауне обслуживала женщина азиатской национальности примерно 35 лет.

Сыщики установили, что этой женщиной является Дилнура Назаркулова, работавшая администратором сауны, которую 10 марта посетили Салянов и Жамансариев с двумя девушками.

Назаркулова рассказала, что 10 марта 2014 года около 19.00 на городской телефон сауны позвонил мужчина и заказал сауну на 3 часа (с 22.00). После чего к ним на автомашине "БМВ Х5" прибыли двое мужчин лет 40-45 (Салянов и Жамансариев) с двумя девушками 20-25 лет. Еду, спиртное и закуску принесли с собой.

13 марта 2014 года Назаркулова увидела по телевидению объявление о розыске пропавшей без вести Дуйшебаевой. Она заметила, что девушка на фотографии очень похожа на одну из девушек, которые приходили в сауну вместе с Саляновым и Жамансариевым.

В ходе допроса администратор подтвердила факт посещения Саляновым и Жамансариевым 10 марта 2014 года сауны в компании с двумя девушками азиатской национальности 20-25 лет. Кроме этого, в ходе опознания Назаркулова утвердительно показала на фотографию Дуйшебаевой, подтвердив ее присутствие в сауне вместе с Саляновым.

Администратор сауны рассказала, что через час один из мужчин и одна из девушек начали собираться уходить, другая девушка тоже хотела уйти, но ее уговорили остаться. Первая девушка сказала, что ее довезет мужчина, который остается с ней в сауне. Если исходить из показаний Назаркуловой, сауну покинул Жамансариев и оставшаяся с ним девушка.

Салянов со спутницей остались. Через некоторое время девушка вышла и попросила Назаркулову вызвать такси. Однако ее спутник сказал администратору, что сам довезет и увел ее обратно. По словам свидетельницы, она заметила, что девушка находилась в нетрезвом состоянии. Назаркулова сообщила, что Салянов уговаривал девушку выпить, фактически заставлял. Потом они вышли из сауны и сели в автомобиль "БМВ-Х5" черного цвета.

Назаркулова рассказала, когда она 13 марта 2014 года увидела по телевизору фотографию девушки, которую разыскивали родственники и милиция, она испугалась. Потому что пропавшая девушка была очень похожа на ту, которая осталась в сауне вместе с Саляновым.

Таким образом, если исходить из показаний Назаркуловой, последним человеком, который видел Камилу Дуйшебаеву был брат эк-генпрокурора, ныне депутата ЖК Аиды Саляновой Калыбек.

Но потом случилось странное - сыщики потеряли Назаркулову. Им было сообщено, что она в настоящее время находится на территории Узбекистана и проживает у родственников в селе, на приграничье с Джалал-Абадской областью.

Вопросы

Погранслужба Кыргызстана, которая тоже была подключена к поискам Назаркуловой, сообщила, что гражданка с установочными данными (Назаркулова Дилнура (Диляфруз) Атахамжановна) не пересекала государственную границу. Странным образом исчезли и данные Назаркуловой в базе данных ГРС.

Дело было приостановлено, но у сыщиков до сих пор остались вопросы к Салянову: например, почему он дал ложные показания?

Есть много вопросов и по следствию. Почему не были проведены необходимые мероприятия, очные ставки Назаркуловой с Саляновым? Почему не была допрошена девушка, которая также была в сауне 10 марта 2014 года вместе с погибшей Камилой Дуйшебаевой?

И кто так хорошо поработал, скрыв от следствия основного свидетеля? И, в конце концов, где Назаркулова?

Кира Саввина

URL: http://www.vb.kg/351753
Теги:
Аида Салянова, розыск, убийство
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Комментарии
Maria Vasquez
08.12.2016, 15:26
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 1

ну понятно все...Салянову скинули, и внезапно раскрылись новые обстоятельства дела.Жалко девочку, покойся с миром

+5
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Шерлок Холмс
08.12.2016, 15:31

Тут и комментировать нечего и так все ясно .....

+1
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tt tt
08.12.2016, 15:41
Карма: +141
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 202
Минусов: 61
Комментариев: 410

пипец...всегда удивлялся таким моментам...как может одно должностное лицо подействовать на ход следствия???

посадить последнего кого видели с ней...он и расколется...и плевать что он брат несостоявшегося генпрокурора...

+3
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Эльдар Алмазбеков
08.12.2016, 15:41
Карма: -106
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 270
Минусов: 376
Комментариев: 287

Брат Саляновой ее и убил! Если муж прикрываясь ею делал дела не очень хорошие! То брат родной наверное себя принцем видел! Но ничего новый министр МВД допинает дело до суда!

+5
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Султан Азимбеков
08.12.2016, 15:42
Карма: -95
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 187
Минусов: 282
Комментариев: 193

tt tt

пипец...всегда удивлялся таким моментам...как может одно должностное лицо подействовать на ход следствия???

посадить последнего кого видели с ней...он и расколется...и плевать что он брат несостоявшегося генпрокурора...

Посадили бы и раскололи бы, если бы он не был братом Саляновой! А она оказалась рассадой преступности!

+3
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Ырыскелди Бокенов-Ниязов
08.12.2016, 15:43
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 0
Комментариев: 7


Сыщики установили, что этой женщиной является Дилнура Назаркулова, работавшая администратором сауны, которую 10 марта посетили Салянов и Жамансариев с двумя девушками.

Человек он семейный, а тусил с путанами, да малолетками.

+4
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Таза
08.12.2016, 15:57

Надо возбудить уголовные дела против экс-министров Суранчиеву,Турганбаеву и Джунушалиева за бездействие сокрытие преступлений...

По материалам видно, что убийцей К.Дуйшебаевой является Калый Салянов...

Аида Салянова тебе бог судья - прикывательница убийца и как еще у тебя хватает совесть сидет в парламенте..

Кудайдан жетсин сага - Аида, деги балдарын корбосун мындай азапты...

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Али
08.12.2016, 16:20

"Семейка Саляновых".... звучит теперь подобающе. Скорее всего, Назаркулову убрали как свидетеля, и сделали на этот раз  тщательно. Но в принципе, расследование, видно, что подходит к завершению, и подозреваемый налицо. Остается довершить МВД расследование, бросив силы на поиски пропавшей, на дополнительные допросы свидетелей. Теперь А.Салянова не поможет своим родственничкам, бояться её не надо,так как у неё и своих "делишек" хватает. ОПЕРА, ВПЕРЕД, МЫ ЗНАЕМ, ВЫ СМОЖЕТЕ!

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хасан
08.12.2016, 16:21

Даа девушки нынче. И парень есть и байкеша с которым в сауну.

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скафнюк
08.12.2016, 16:35

на этой трагической истории ярко виден гниющий образ современного кыргыза или кыргызки...тот же жамансариев выступающий вечным адвокатом и общественным деятелем ..тот же брат генпрокурора возомнивший себя неприкасаемым...та же погибшая девушка которая желала иметь и парня молодого и любовника богатого...если честно то никого из них не жалко..кроме ее парня искренне верящего в свою девушку...и ее родителей верящих что их дочь сама невинность..история грязная от начала до конца 

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уравнитель
08.12.2016, 16:46

ну всё понятно. что тут ещё расследовать? я бы знал что теперь делать..

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Азиз Ырыскелди
08.12.2016, 16:47
Карма: +1
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Плюсов: 8
Минусов: 7
Комментариев: 13

Maria Vasquez

ну понятно все...Салянову скинули, и внезапно раскрылись новые обстоятельства дела.Жалко девочку, покойся с миром

Может свидетельницу увезли Текебаевские, скрыли, а взамен Салянова отрабатывает должок?

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Жика
08.12.2016, 19:13

Ужас! Делишки и дела  с прикрытием. 

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Человек
08.12.2016, 19:19

Одной тп больше, меньше. Лучше бы замуж вышла, да ростила детей, а то ходила с кем попало и куда попало, честно, даже не капли ее не жалко. Только вот интересно, что со свидетельницей

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♛Наталья♛ Дубинина♛
08.12.2016, 19:38
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Девушка путана водилась со всеми, вот и убил наверное 

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Яша
08.12.2016, 20:32

Надо братца Салянки провести через детектор лжи. Не здесь. Там он и расколется, если причастен.

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Ватсон
08.12.2016, 20:41

тут много моментов, связанных с Саляновым, когда тогдашняя Генпрокуратура должан и юбыла обязана отработать эти сомнительные моменты до установления фактов по каждому из таких эпизодов. Просто напрашивается такой вывод - будб это простой следователь или кураторы следователей.

Но как ни странно, Генпрокуратура тогда почему-то странно себя повела. И вместо состредоточение внимания на таких сомниельных моментах причастности Салянова к убийству, проявила завидные "спокойствие", затяжку времени, "утерю" свидетельницы и рнеустановление  ее исчезновения и "возвращения" ее в эпицент событий для раскрытки уголовног дела по "перспективному " руслу!

А это напрямую сеЕт сомнения насчет деятельности Генпрокурора тех времен госпожу Аиду Салянову! И не иначе!

Поэтому, я  думаю, тут сам бог велел возобновить приостановленное дело! А в постановлениИ о возоБновлении дела прямо указать на 5-6 эпизодов с участием деятельности брата Гэкс-Генпрокурора, что  эти эпизоды требуют дополнительных следственных и оперативно-розыскных действий в экстренном порядке!

По народному говоря, все данные говорят о причастности брата Генпрокурора господина Салянова к убийству К. Дюшебаевой, отчего нужно более "осТрее", ЭНЕРГИЧНЕЕ и "живее" провести все следственные и оперативные действия на предмет установления убийцы Дюшебаевой К.!!!!

А уж найти пропавшую свидетельницу следствие просто ОБЯЗАНО! Потому-что где-то там и с ее слов все близки к раскрытию преступления!

Но возможно, ее местонахождение уже известно следствию!.. И не надо пока все вскрывать.. Так как нужны еще негласные действия, чтобы на 100 процентов убедиться в ее показаниях и в виновности названного лица, чтобы он железно был приперт доказательствами к стенке на предмет предъявления ему официального обвинения по убийству!

Я слышал, что так оно и есть, и дни Салянова на свободе, можно сказать, сочтены!... ЕгО спасет только побег, ЕСЛИ ОН ПОСМЕЕТ ПОПЫТАТЬСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ...!

-1
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камчыбек
08.12.2016, 20:52

Беспредельщики! Они думают им все дозволено! И наверняка администраторшу сауны уже завалили. Она границу не пересекала. Это страшные люди. Надо это дело во чтобы то не стало довести до конца! Убийца и его сообщники должны понести заслуженное наказание.

0
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Гость Гостевич
08.12.2016, 21:56

Хватит. ( вместо тысячи слов )

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Султан Азимбеков
09.12.2016, 00:19
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Тимур Худяков

Офигеть она шлюха. По саунам с мужика ездит. ппц... 

Тут уже все равно кто она! Главное что брат Саляновой убил девушку!!!

-2
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Meerim
09.12.2016, 01:04

Просто дома сидеть нельзя было обязательно в попу приключений искать надо парень есть что ей не хватало

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♛Наталья♛ Дубинина♛
09.12.2016, 01:52
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причем тут брат Саляновы, дело в этой малолетке 

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Ольга Коршун
09.12.2016, 02:15
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Комментариев: 21

♛Наталья♛ Дубинина♛

Девушка путана водилась со всеми, вот и убил наверное 

И это как-то оправдывает убийцу?

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Альфия
09.12.2016, 03:42

Господи, люди, какая вам разница до морального облика этой бедной девушки? Она была очень молоденькой, глупенькой, запуталась, богатые бессовестные дяденьки задурили девчушке голову! Хотела красивой жизни, стремилась к богатству и большим возможностям, а получила издевательства и мучительную смерть. Пожалеть ее надо! Не осуждать, а пожалеть! Почему вы не осуждаете этого безнравственного старого, прогнившего от вседозволенности мужика Салянова, которому Камилла годилась в дочери? А Салянову бы понравилось, если бы его дочь заставили отрабатывать 1000 сомов в сауне на 3 часа и заливали бы ей насильно спиртное в глотку? А теперь этот Салянов видите ли только свидетелем по делу проходит! Арестовать немедленно подонка и посадить в СИЗО!!!!! Позор и еще раз позор нашей милиции за ее продажность и бездействие! Пусть эти менты подумают о своих дочерях, чем их дочери занимаются втайне от своих родителей! Любую девушку могут так подло обмануть, использовать и убить, выкинув на обочину дороги. Аида Салянова настолько себя скомпрометировала, настолько подмочила свою репутацию всеми своими незаконными действиями, что не имеет никакого права занимать место депутата, ей нельзя доверить даже место секретаря в Жогорку Кенеше! Народ ждет, терпеливо ждет, когда виновные в смерти юной девушки будут наказаны, те, кто у власти, не разочаровывайте в очередной раз свой уставший от беззакония и беспорядка электорат! В конце концов кто такие эти Саляновы, что могут себе позволить себе все, что угодно, и даже, убийство? Почему они имеют столько влияния на правоохранительные органы. Вопрос к руководству? Долго нам ждать справедливости? Душа замученной девушки ждет возмездия и хочет упокоиться с миром! Успокойте душу, посадите убийцу, который уже всем известен!

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Аленка
09.12.2016, 04:17

Люди да вы что пишите? Как не стыдно путана или нет, какая теперь разница , Жалко ее молодая красивая. Бедные родители невосполнимая утрата для них. О мертвых либо хорошо либо ни как. Совесть имейте, не пишите гадости. В каждой семье свои проблемы. 

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справедливость
09.12.2016, 09:39

какой бы ни была девочка, никто не имел права лишать ее жизни..

раз такое случилось, непреднамеренно или наоборот, и тем более убийство получило общественный резонанс, то сыщики обязаны были раскрыть преступление по горячим следам..

тут и дураку понятно, раз замешаны непростые люди, значит дело непростое..поэтому и затягивается официальное раскрытие преступления.

ну что же, может и удастся преступнику избежать наказания, путем подкупа, угроз или шантажа..

но пусть он помнит всегда, что есть суд божьий, который его настигнет..

за погубленную молодую жизнь, за горе и слезы родных, за несправедливость..

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Сила
09.12.2016, 11:34

Одну грешницу убил другой грешник, она сама виновата во всех этих инцидентах, и главное сколько таких девушек в Бишкеке как она, нет бы покаятся и спасать свою душу и тела от греха они все больщее больщее идут на дно

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Гость
09.12.2016, 11:39

О покойниках или хорошо или ничего. Соблюдайте пожалуйста этот принцип.

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Вредина
09.12.2016, 11:41

♛Наталья♛ Дубинина♛

Девушка путана водилась со всеми, вот и убил наверное 

Нельзя так говорить о том человеке которого уже нет. Спасибо ВБ что следите за этой историей, виновник должен быть наказан, если всё и так уже понятно то почему  правоохранительные органы не принимают меры??? Ведь вы же профи в своем деле если сильно захотите то любое дело раскроете. Тем более Ваше же руководство, в лице замминистра на пресс конференции обещал раскрыть это уголовное дело и дело Руслана Абасова  до конца года. Ну а если не можете, то зачем заявлять такое на весь Кыргызстан?? 

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ник
09.12.2016, 11:41

Странным образом исчезли и данные Назаркуловой в базе данных ГРС.

ну ясно что данные удалили, и почему не задерживают главного подозреваемого? 

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сапар
09.12.2016, 12:03

Ольга Коршун

♛Наталья♛ Дубинина♛

Девушка путана водилась со всеми, вот и убил наверное 

И это как-то оправдывает убийцу?

  конечно не оправдывает ..но вы сами знаете отношение общества к таким девушкам..((  жаль конечно..но ..если бы она вела другой образ жизни то всего этого не случилось бы с ней..(( каждый вершит свою судьбу сам..

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Вадим Никитин
09.12.2016, 12:05
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Калый Салянов давно выехал в за рубеж, продал все свое имущество и дал деру. Это еще раз доказывает, что он виновен, поэтому и сбежал, а отмазал его и прикрыл друг его Мелис Турганбаев.

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Морис
09.12.2016, 12:20

Вот до чего могут довести беспорядочные половые связи с сомнительными личностями , вроде и парень был , но и не прочь была на стороне где нибудь в сауне подзаработать , накормят напоят ещё и до дома довезут .....

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улан
09.12.2016, 12:54

кем бы не была девушка. ее жаль. но факт остается фактом она убита. возможно и свидетеля тоже убрали.(не дай бог конечно) но думаю что так и есть. 

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Бола
09.12.2016, 13:42

Вадим, как и ем подтверждается, что Салянов все продал и дал деру? Какие еть детали по отъезду Салянова за рубеж? И вообще где он сегодня?

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Рекс
09.12.2016, 14:06

И куда же он уехал?

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Гость
09.12.2016, 15:39

Пусть для каждой шлюхи конец будет такой, ни капли не жалко, я сама очень пострада из-за малолетки которая разрушила наше спокойствие в семье, а сколько таких шлюх ходят строят глазки в кафешках байкегкам и нервы портят и воздух жёнам , детям. Пусть каждая шлюха такая получает по заслугам и позор родителям которые вырастили такую дочь

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калый салянов
09.12.2016, 16:29

Всем привет из солнечной Америки.

Я все продал имущество и убежал.

Не мог ждать пока на меня выйдут мвд.

Так что извините.

Сейчас все нормально.

Живу спокойно.

И вам желаю счастья.

Не болейте

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Улан
09.12.2016, 17:49

У Саляновой есть свои пиарщики в интернете, есть люди кто работает с журналистами. В бытность Гненеральным прокурором она активно заказывала статьи против тех, на кого собиралась возбуждать уголовное дело с целью извлечения прибыли. Вот и тут Саляновские кадры сидят и называют Камиллу путаной и что она сама виновата. Адекватные люди так не станут делать. только Саляновы

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Нюша
09.12.2016, 18:30

Альфия

Господи, люди, какая вам разница до морального облика этой бедной девушки? Она была очень молоденькой, глупенькой, запуталась, богатые бессовестные дяденьки задурили девчушке голову! Хотела красивой жизни, стремилась к богатству и большим возможностям, а получила издевательства и мучительную смерть. Пожалеть ее надо! Не осуждать, а пожалеть! Почему вы не осуждаете этого безнравственного старого, прогнившего от вседозволенности мужика Салянова, которому Камилла годилась в дочери? А Салянову бы понравилось, если бы его дочь заставили отрабатывать 1000 сомов в сауне на 3 часа и заливали бы ей насильно спиртное в глотку? А теперь этот Салянов видите ли только свидетелем по делу проходит! Арестовать немедленно подонка и посадить в СИЗО!!!!! Позор и еще раз позор нашей милиции за ее продажность и бездействие! Пусть эти менты подумают о своих дочерях, чем их дочери занимаются втайне от своих родителей! Любую девушку могут так подло обмануть, использовать и убить, выкинув на обочину дороги. Аида Салянова настолько себя скомпрометировала, настолько подмочила свою репутацию всеми своими незаконными действиями, что не имеет никакого права занимать место депутата, ей нельзя доверить даже место секретаря в Жогорку Кенеше! Народ ждет, терпеливо ждет, когда виновные в смерти юной девушки будут наказаны, те, кто у власти, не разочаровывайте в очередной раз свой уставший от беззакония и беспорядка электорат! В конце концов кто такие эти Саляновы, что могут себе позволить себе все, что угодно, и даже, убийство? Почему они имеют столько влияния на правоохранительные органы. Вопрос к руководству? Долго нам ждать справедливости? Душа замученной девушки ждет возмездия и хочет упокоиться с миром! Успокойте душу, посадите убийцу, который уже всем известен!

Как Вы правильно написали

Позор и еще раз позор нашей милиции за ее продажность и бездействие! Аида Салянова настолько себя скомпрометировала, настолько подмочила свою репутацию всеми своими незаконными действиями, что не имеет никакого права занимать место депутата

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Гость
09.12.2016, 21:05

У фаизы были на тот момент камеры видеонаблюдения, неужели их не изъяли? Может он начал ее принуждать, а в последний момент она не смогла перейти черту аморальности, вот он и задушил ее. Сопротивляться не могла, т.к.была не способна из за избытка выпитого алкоголя. Наверное хотел просто на время ее утихомирить и сделать свое дело и не рассчитал свои силы.

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Сания
10.12.2016, 10:13

Я согласен: тут под вымышленными именами сидят люди по типу "аля-Наташи Дубининой", которые под любым соусом и поводом "смазывают" вину подозреваемых в убийстве Дюшебаевой и отводят в сторону тему... Понятно для чего.

А Салянов сейчас сам заглядывает на публикации, следит за событиями, не так ли, Калый?!...

Но прочитай до конца - пока читается...

Тут нужен какой-то бывалый в отставке экс-следователь времен СССР, чтобы раскрыть дело.. Не умаляю тяжелого труда оперработников, но они довольно часто грубо общаются с ценными и хорошими свидетелями и очевидцами, что отбивает им охоту "участвовать" в деле как свидетели. Их затаскивают "вызовами" допросами. заставляют их приехать в контору и ждать целыми днями (!) своего допроса! Один - в МВД, другой - в прокуратуру. Один сажает ждать в коридоре рядом с ... подозреваемым и "плохим", и просит подождать ее очереди на допрос... А второй - чересчур "официальным" вызовом на допрос в Генпрокуратуру.. Ради 5 минут допроса ехать, сидеть, ждать, мучаться целый день?!.. Да еще и расходы на дорогу?!.. Это как  поставить Генпрокурора в очередь в маршрутку в конец, и попросить, чтобы она не вякала на привилегии!.

Оба варианта "убивают" психику свидетеля (ценного), и пользы никакой!.. В душе такие свидетели ПРОКЛИНАЮТ как первых, так и вторых! Говорить нет желания!

Плюс нет гарантий! Документальных и фактических гарантий их безопасности и спокойствия на душе, а не просто так -"мамой клянусь и хлебом"!)...

Нужно не вызвать их к себе в офис и мучать их, а самим ездить по домам и местам, чтобы ПЕРЕ-допросить! Не забывая о том, почему они другие показания, кто на них влиял. При этом, без никаких последствий и "наказаний".. Поставьте себя на их место, и попробуйте давать показания, когда всякие "ходоки" приходят и влияют на них., и не знаешь КОМУ ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ!. И что?!...

Дело практически раскрытое! Все данные! Даже при том, что свидетельница "исчезла"... Ее живой или, извините, не живой, нужно найти! Неужто "исчезла вовеки"!.. Такого не бывает в материальном мире. Подкупили и попросили молчать? Не надо наказывать ее.. Наоборот: нужно ее поощрить! Нужно только чуть-чуть довести!... Впрочем, свидетелей тут полно! Но по причинам выше никто из них не хочет иметь дело с "политиками" по их скандалам, поколь делом Дюшебаевой люди откровенно торгуют! Так они хотят, чтобы оно оставалось на шее политиков (на их совести!), чем из них делать дураками без результата.

При том, что в деле подозреваемым был родственник экс-Генпрокурора КР в пору ее должности (т.н. "заинтересованное лицо"), то  дело нужно передать другим людям - Следственной группе уже, но из ГКНБ, а не МВД! Поколь на МВД и Генпрокуратуру есть сомнения всякие.

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Канат
10.12.2016, 10:41

Гость

Пусть для каждой шлюхи конец будет такой, ни капли не жалко, я сама очень пострада из-за малолетки которая разрушила наше спокойствие в семье, а сколько таких шлюх ходят строят глазки в кафешках байкегкам и нервы портят и воздух жёнам , детям. Пусть каждая шлюха такая получает по заслугам и позор родителям которые вырастили такую дочь

Не судите и не судимы будете. Значит ваш муж сам любитель клубнички. Каждому воздастся по заслугам. О мертвых отли ничего или хорошо

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qwerty
13.12.2016, 16:21

Саляновы попали в опалу. 

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Гость
15.12.2016, 19:13

Гость

О покойниках или хорошо или ничего. Соблюдайте пожалуйста этот принцип.

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Asel VSF
22.12.2016, 22:44
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Комментариев: 1

http://m.gezitter.org/society/36112_prichasten_li_kalyiy_salyanov_k_gibeli_19-letney_kamilyi/

Все факты указывают на то что К Салянов главный подозреваемый в этом деле но он допрашивался как свидетель. В свое время оперативники через сайт Гезиттер кг сделали публичное обращение к отцу убитой, где говорилось о том что ген прокуратура блокирует следствие,спрашивается какой резон было это делать? Жалко молодую девушку никто не имел право отнимать у нее жизнь какой образ жизни она бы не вела.

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Виталик
28.12.2016, 07:51

Допустим, подозреваемый хорошо заплатил свидетельнице, чтобы молчала... И та на самом деле тугим узлом завязала себе рот и все дыры, поколь получила деньги. Вроде как "обязана" стала. И родственники тоже ее тщательно скрывают.

Но тогда нужно дать знать ее родственникам, что ей ничего не будет за эти деньги, она никому теперь не "обязана", так как деньги давались с целью СОКРЫТИЯ преступления. И гарантии.

В любом случае ведь ее родственники есть! Они что, ее не ищут, если она "исчезла"? Е верю, что даже 10-ый или 20-тый родственник не промолвит (не проболтает) и слова о том, где она, что, и что там происходит!

При желании это дело можно раскрыть! Оно почти раскрытое!

О самой Дюшебаевой ведь уже сказано: молодая, глупая была. Понять ее мотивы поведения в таком возрасте и положении можно.

И последнее. Будет вообще "интересно", если по истечении хотя бы месяца после "возобновления" дела так и не удалось выяснить, уехал ли Салянов за границу (скрылся) , и не нашли местонахождение свидетельницы!

Между тем, время УЖЕ прошло достаточно, чтобы новое следствие что-то сказано насчет этих двух фигур по делу!

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Тимур Байменов
03.07.2017, 16:17
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Тут все просто как дважды два! Девочка кайфовала с Калыем, в один из дней, бухой Калый, прогнал и убил ее, но перед этим конкретно наследил. Поняв все, стало уже поздно заметать следы. Пользуясь Аидой Саляновой он заставляет давить на всех и дело спускают на тормозах, а свидетельницу просто запугали и она бежала. Саляновой скажите спасибо, без нее и ее положения, многое не получилось бы у Текешки, мужа, дяди и тренера по футболу.

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monday xxx
03.07.2017, 16:18
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ну ясное дело саляновы постарались что тут удивляться от них  можно все что угодно ожидать 

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Бахадыр Бекманбетов
03.07.2017, 16:25
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Минусов: 40
Комментариев: 31

Мдааа уж Салянова натворила дел, а теперь все пытается каким-то образом превратить это в политику. Понимаю, корруционные моменты как родственник она не могла не вступиться за родственников, за мужа, но какой же нужно быть циничной тварью, чтобы убиство попытаться скрыть. А на публике сстроить из себя защитника закона и интересов народа! Глубоко разочарован в Саляновой. А бедной девочке , пусть покоится с миром. Винновные будут наказаны!

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Банин Александр
03.07.2017, 16:38
Карма: -11
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Плюсов: 46
Минусов: 57
Комментариев: 46

Погранслужба Кыргызстана, которая тоже была подключена к поискам Назаркуловой, сообщила, что гражданка с установочными данными (Назаркулова Дилнура (Диляфруз) Атахамжановна) не пересекала государственную границу. Странным образом исчезли и данные Назаркуловой в базе данных ГРС.Дело было приостановлено, но у сыщиков до сих пор остались вопросы к Салянову: например, почему он дал ложные показания?Есть много вопросов и по следствию. Почему не были проведены необходимые мероприятия, очные ставки Назаркуловой с Саляновым? Почему не была допрошена девушка, которая также была в сауне 10 марта 2014 года вместе с погибшей Камилой Дуйшебаевой?

Ответ один!!! САЛЯНОВА АИДА И ТЕКЕБАЕВ ОМУРБЕК!

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Тина
03.07.2017, 16:40

Девка вела омаральную жизнь.Имела парней так для секса.И папика для расчета дешевого кабака.И вот результат.Кошмар не позорьтесь все ясно. ЗОВ пизды сильнее разума.Вот и доигралась.

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Жаль
03.07.2017, 16:55

Господи что люди пишут, мужик который гуляет и пудрит мозги глупышкам это значит норма, а по сути бедная беззащитная девушка это зло. Да тут что брошенка что муж который ушел к более молодой стоят наверное друг друга.

Умерла не своей смертью все равно будет в раю. Надеюсь всевышний действительно добрый и всепрощающий, не то что его последователи из которых так и клокочет зло желая всем кто не похож на них ада и зла.

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Бермет Осмонкулова
03.07.2017, 16:57
Карма: -6
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Плюсов: 25
Минусов: 31
Комментариев: 37

Тогда вся власть была в руках Текебаева, Салянова зная это думала, что она навсегда будет при власти и сможет делать, что хочет. Логично, что и сам Текебаев так думал. Но судьба сложилась по иному, теперь им приходиться отвечать за свои преступные действия. 

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Канат Исраилов
03.07.2017, 17:09

Вся грязь в Саляновых!!! Атанбаев еще хвалил ее и говорил что она удостоена стать президентом. А сейчас только убрать хочет! Надеюсь народ не тупой у нас, и Исраилову хватит уже сидеть просто так!

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Улан1981 аферист
03.07.2017, 17:10

наказать надо всех. за этот период сколько министров поменялось. виновные получать наказание?

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Манас
03.07.2017, 17:24

Надо возбудить уголовное дело на министра МВД того года.

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ильяс маданият
03.07.2017, 18:51
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

Бахадыр Бекманбетов

Мдааа уж Салянова натворила дел, а теперь все пытается каким-то образом превратить это в политику. Понимаю, корруционные моменты как родственник она не могла не вступиться за родственников, за мужа, но какой же нужно быть циничной тварью, чтобы убиство попытаться скрыть. А на публике сстроить из себя защитника закона и интересов народа! Глубоко разочарован в Саляновой. А бедной девочке , пусть покоится с миром. Винновные будут наказаны!

Нет слов:  погубили девочку и сделали вид, что овечки белые.

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