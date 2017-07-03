Дело Камилы Дуйшебаевой: основной свидетель исчез (хроника событий)

В декабре прошлого года корреспонденты "ВБ" подробнейшим образом описали трагедию, которая унесла жизнь молодой девушки. Мы восстановили хронику событий того дня, когда погибла Камила Дуйшебаева. После публикации материала, который вы можете прочитать ниже, на сотрудников редакции "наехали" отдельные чиновники и родственники упомянутых в статье персонажей.

Одни требовали от "ВБ" публичных извинений. Другие и вовсе добивались того, чтобы материал был снят с публикации. А уже сегодня, когда в деле Дуйшебаевой появились сдвиги, лишний раз можно убедиться в том, что наше редакционное расследование было на правильном пути. Не остается сомнений в том, что данное уголовное дело пытались замять. Кому это было выгодно, теперь уже не секрет. Предлагаем вспомнить хронологию событий трехлетней давности.

Одним из резонансных, но нераскрытых уголовных дел, остается убийство Камилы Дуйшебаевой, которое произошло весной 2014 года. Уже несколько министров внутренних дел сменилось на посту и каждый обещал довести до логического конца это громкое дело, но до сих пор не найден убийца, который, возможно, гуляет на свободе, читает все публикации СМИ.

Боль потери дочери, сестры остается у родственников Камилы, которые не теряют надежды, что убийство будет раскрыто. Это дело стало резонансным и громким, и из-за того, что в качестве подозреваемого, а потом просто как свидетель был допрошен брат экс-генпрокурора, ныне депутата ЖК Аиды Саляновой Калыбек. Некоторые его показания вызвали сомнения у сыщиков, так как их опровергла одна из основных свидетельниц, которая потом странным образом исчезла. Сотрудники правоохранительных органов до сих пор не могут установить ее местонахождение. А теперь все по порядку.

Из официальной сводки МВД Кыргызстана

16 марта 2014 года в 18.30 в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение об обнаружении трупа девушки азиатской национальности в возрасте 20-25 лет вдоль дороги Арка - с. Джал на 1-м км с северной стороны Аламудунского района. По приезде оперативно-следственной группы на место обнаружения трупа при осмотре установлены видимые телесные повреждения: в лобной части головы слева имеется рана размером 1,5 см.

В этот же день на основе собранных материалов было возбуждено уголовное дело за №58-14-193 по признакам статьи 97 ч. 1 "Убийство" УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность погибшей, ею оказалась Камила Эшманбетовна Дуйшебаева, 1995 года рождения, проживавшая в городе Бишкек, студентка 3-го курса факультета "Банковского дела" Кыргызско-Российской академии образования.

После проведения дополнительных следственных действий сыщики выяснили, что Дуйшебаева с 10 марта 2014 года находилась в розыске как лицо, пропавшее без вести, по заявлению ее деда Дуйшебаева Эшманбета Кененсариевича.

По показаниям деда погибшей, в последний раз он видел внучку 10 марта 2014 года дома около 11-ти часов утра, когда она попросила 300 сомов на обложку для диплома и, получив деньги, отправилась на учебу. Бабушка Арзыкан Мамбетова также пояснила, что за внучкой ничего плохого не замечала, но Камила иногда отпрашивалась и оставалась на ночь у подруг.

Айжан Дуйшебаева, родственница убитой, пояснила, что последний раз видела Камилу утром 10 марта 2014 года, когда она спала на диване в зале. Около 15.00 ей на сотовый телефон позвонил парень Камилы по имени Кылыч Турдуев и сообщил, что она ехала к нему, но до сих не приехала, и у нее отключен телефон. Он был обеспокоен и попросил поискать Камилу у подруг. Однако подруги Камилы сообщили, что они ее не видели и не знают, где она может быть. Вечером домой приехал Кылыч Турдуев и предложил обратиться в милицию.

Следствие по делу

Сыщики начали устанавливать последние звонки Дуйшебаевой. Было установлено, что Камила 10 марта 2014 года звонила в услугу такси "Удача 154". Выяснилось, что находилась она в тот момент в районе базовой станции "БИ-Монолит" по месту ее жительства в микрорайоне Достук.

В 12.13 на телефон Дуйшебаевой звонил ее парень Турдуев, в это время девушка находилась в районе ул. Кривоносова, после чего телефон убитой был отключен.

Допрошенный Турдуев пояснил, что в последний раз Дуйшебаеву он видел 8 марта 2014 года, после очередного приезда из Алматы и совместного празднования с друзьями в кафе "Центр-Бар". Затем они вместе с девушкой поехали ночевать к нему домой и на следующий день, примерно в полдень, Камила уехала к себе домой.

9 марта 2014 года в телефонном разговоре с Турдуевым Камила сообщила, что пойдет со своей подругой в бар "Демократ". Около 00.30 часов Камила звонила ему, но он не поднял трубку, так как сидел в кафе "Мартини". 10 марта 2014 года около 11.0 Камила позвонила Турдуеву и сообщила, что скоро приедет, но потом ее телефон был уже отключен. По словам Турдуева, он ждал Камилу до вечера, а затем обратился к ее родственникам.

Допрошенная подруга Камилы сообщила, что последний раз видела ее 9 марта 2014 года в кафе "Демократ". Когда они с Камилой находились в кафе, убитой звонил ее бывший парень по имени Нурлан и просил о встрече. Но Камила отказала ему. Затем был еще один звонок, после которого Камила вышла на улицу, а вернувшись обратно, предложила подруге покинуть кафе, рассчитавшись по счету на сумму 600 сомов. Убитая сказала своей подруге, что деньги (1000 сомов) дал приехавший к ней "байке", который иногда помогает ей.

После девушки сели в машину марки "БМВ-Х5" черного цвета, в которой сидели двое 50-летних мужчин, водителя звали Калый. Они и довезли подругу Камилы до дома.

Оперативники установили, что Калый - это Салянов Калыбек Элтуйбасович, работающий менеджером автосалона "Би Моторс", являющийся родственником Аиды Саляновой (на тот период генеральный прокурор КР).

Салянов во время следствия рассказал, что он познакомился с Дуйшебаевой в 2013 году, когда она с подругой по имени Чолпон пришла в офис искать работу по объявлению, но в связи с отсутствием вакансий им было отказано. При этом Салянов сообщил, что иногда Камила занимала у него в долг небольшие денежные суммы, которые в последующем возвращала.

9 марта 2014 года вечером на телефон Салянова позвонила Камила и попросила привезти 1000 сомов на пересечение улиц Чуй-Гоголя в кафе "Демократ", куда он прибыл на своей автомашине марки "БМВ-Х5" черного цвета, госномер В 5722 АG, вместе с другом Адылом Эсенбековым, кстати, экс-губернатором Нарынской области.

После получения денег Камила расплатилась в кафе и вышла с подругой, которую Салянов довез до дома. А Камилу отвез в кафе-караоке "40х40" и уехал домой, после с убитой не связывался.

Когда сыщики спросили о том, что делал Салянов 10 марта 2014 года, он сообщил, что вместе с Адылом Эсенбековым с утра поехал в автосалон. Потом к ним приехали его друзья, среди них был Осумбек Жамансариев. Примерно в 16.00 он покинул друзей. Но потом позвонил Осумбек, который предложил поехать в сауну с девочками. После встречи с Осумбеком вместе с девушками они поехали в сауну. Примерно в 22.30, по словам Салянова, он взял двух девушек и выехал из сауны. Жамансариев остался, так как у него были какие-то дела. Салянов сообщил, что он звонил и заказывал сауну на три часа.

Жамансариев, которого также допросили во время следствия, подтвердил слова Салянова. Он сообщил, что в сауну поехали с девушками по имени Клара и Мээрим. Но Жамансариев рассказал, что он звонил Салянову примерно в 18.00 10 марта 2014 года и предложил поужинать. Девушек по имени Клара и Мээрим они встретили по дороге, а затем с ними поехали в кафе "Фаиза", но не стали там кушать, а решили ехать в сауну. И Салянов, и Жамансариев показали, что их в сауне обслуживала женщина азиатской национальности примерно 35 лет.

Сыщики установили, что этой женщиной является Дилнура Назаркулова, работавшая администратором сауны, которую 10 марта посетили Салянов и Жамансариев с двумя девушками.

Назаркулова рассказала, что 10 марта 2014 года около 19.00 на городской телефон сауны позвонил мужчина и заказал сауну на 3 часа (с 22.00). После чего к ним на автомашине "БМВ Х5" прибыли двое мужчин лет 40-45 (Салянов и Жамансариев) с двумя девушками 20-25 лет. Еду, спиртное и закуску принесли с собой.

13 марта 2014 года Назаркулова увидела по телевидению объявление о розыске пропавшей без вести Дуйшебаевой. Она заметила, что девушка на фотографии очень похожа на одну из девушек, которые приходили в сауну вместе с Саляновым и Жамансариевым.

В ходе допроса администратор подтвердила факт посещения Саляновым и Жамансариевым 10 марта 2014 года сауны в компании с двумя девушками азиатской национальности 20-25 лет. Кроме этого, в ходе опознания Назаркулова утвердительно показала на фотографию Дуйшебаевой, подтвердив ее присутствие в сауне вместе с Саляновым.

Администратор сауны рассказала, что через час один из мужчин и одна из девушек начали собираться уходить, другая девушка тоже хотела уйти, но ее уговорили остаться. Первая девушка сказала, что ее довезет мужчина, который остается с ней в сауне. Если исходить из показаний Назаркуловой, сауну покинул Жамансариев и оставшаяся с ним девушка.

Салянов со спутницей остались. Через некоторое время девушка вышла и попросила Назаркулову вызвать такси. Однако ее спутник сказал администратору, что сам довезет и увел ее обратно. По словам свидетельницы, она заметила, что девушка находилась в нетрезвом состоянии. Назаркулова сообщила, что Салянов уговаривал девушку выпить, фактически заставлял. Потом они вышли из сауны и сели в автомобиль "БМВ-Х5" черного цвета.

Назаркулова рассказала, когда она 13 марта 2014 года увидела по телевизору фотографию девушки, которую разыскивали родственники и милиция, она испугалась. Потому что пропавшая девушка была очень похожа на ту, которая осталась в сауне вместе с Саляновым.

Таким образом, если исходить из показаний Назаркуловой, последним человеком, который видел Камилу Дуйшебаеву был брат эк-генпрокурора, ныне депутата ЖК Аиды Саляновой Калыбек.

Но потом случилось странное - сыщики потеряли Назаркулову. Им было сообщено, что она в настоящее время находится на территории Узбекистана и проживает у родственников в селе, на приграничье с Джалал-Абадской областью.

Вопросы

Погранслужба Кыргызстана, которая тоже была подключена к поискам Назаркуловой, сообщила, что гражданка с установочными данными (Назаркулова Дилнура (Диляфруз) Атахамжановна) не пересекала государственную границу. Странным образом исчезли и данные Назаркуловой в базе данных ГРС.

Дело было приостановлено, но у сыщиков до сих пор остались вопросы к Салянову: например, почему он дал ложные показания?

Есть много вопросов и по следствию. Почему не были проведены необходимые мероприятия, очные ставки Назаркуловой с Саляновым? Почему не была допрошена девушка, которая также была в сауне 10 марта 2014 года вместе с погибшей Камилой Дуйшебаевой?

И кто так хорошо поработал, скрыв от следствия основного свидетеля? И, в конце концов, где Назаркулова?

Кира Саввина