Акция "ВБ": Волшебство ручной работы

В Бишкеке отличный предновогодний тренд - покупать подарки ручной работы, сделанные отечественными мастерами. Найти их можно на бесчисленных предновогодних ярмарках хэндмэйда и в соцсетях.

Многие ярмарки мастеров благотворительные. К примеру, в минувшие выходные в кафе "Пур–Пур" прошла одна такая - в помощь четырехлетней Насте Пустоваловой, которую сейчас спасают от рака крови. Мастерицы передали в "копилку жизни" девочки 5400 сомов.

Аналогичная благотворительная распродажа пройдет в кафе "Сиерра" (в торговом центре "Таш–Рабат") 29 декабря. Часть средств пойдет на поддержку первого детского хосписа, открытого фондом "Помогать легко".

Благотворительные ярмарки не единственное место, где можно купить сувениры ручной работы. Традиционные многопрофильные распродажи - тоже отличное место для приобретения уникальных подарков.

Также можно выбрать новогодний эксклюзив в инстамагазинах. Чтобы посмотреть весь ассортимент за полчаса, достаточно просто воспользоваться поиском по ключевым словам: #подароквбишкеке #новогоднийподароквбишкеке (хэштеги всегда пишутся слитно).

Есть и шелк, и кружева - закружится голова!

Сувенирная новогодняя продукция: войлочные игрушки от 100 сомов, интерьерные ели, венки - 500 - 1000 сомов. А как они пахнут - натуральной хвоей, эфирными маслами апельсина и корицы! Сочетание рождественского и новогоднего стилей рождает интересные эксклюзивные работы, создающие в душе сладкое предвкушение чуда.

Шоколад и сладости: конфеты ручной работы в Бишкеке удовольствие не из дешевых, в среднем килограмм - 500 - 600 сомов. Но это изысканное удовольствие стоит того: оно открывает совершенно новые вкусовые впечатления от шоколада, которые теряются при массовом производстве и длительном хранении в магазинах. Конфеты с самой разной начинкой производятся вручную малыми партиями и всегда свежие. Найти их можно в "Инстаграме", на "Фейсбуке" и в некоторых магазинах столицы. Там же есть и пряники ручной работы - от 100 сомов и выше.

Чудо–косметика: что может быть лучше, чем подарить любимым особую заботу? Ароматные, полезные для кожи натуральные кремы, скрабы, мыло и бомбочки для ванн, оформленные по–праздничному, придутся по душе всем, кому бы ни достались. Новый год - время баловать близких. Тем более что из–за кризиса сейчас можно купить продукцию премиум–класса по социальным ценам - от 50 до 200 сомов за презент. Чтобы посмотреть весь ассортимент этого сегмента подарков, достаточно набрать в "Инстаграме" хэштеги: #мылоручнойработы, #косметикаручнойработы.

Украшения от кутюр: огромная ниша, в которой представлены десятки мастеров. И у каждого - неповторимый эксклюзивный стиль: благородная классика, эльфийское творчество, национальные мотивы... Бисер, полимерная глина, войлок, шелк, натуральные камни, металл и вообще все, что красиво, идет в дело. Но, конечно, главный секретный ингредиент - видение мастера, которое позволяет создавать украшения в единственном экземпляре. Ведь даже при большом желании хэндмэйд–ювелир не сможет в точности воспроизвести свою работу. Ищем это волшебство по ключевым словам: #украшенияручнойработы #украшенияизбисера (и т.д.).

Теплые куклы - для самых маленьких: это, пожалуй, самая важная категория подарков. Кстати, многие игрушки создаются руками родителей особых деток. Это уже закономерность: не имея возможности играть в куклы со своими детьми, они создают душевные игрушки для других. Одна из таких мамочек - Татьяна, мама Ромки Родионова, страдающего ДЦП. У нее просто волшебные работы, которые можно приобрести в соцсетях, а также в кофейне Coffee (около Дворца спорта), где представлена целая галерея потрясающих игрушек. И стоят они всего 300 - 400 сомов!

Чистый эксклюзив: пожалуй, работы из этой категории могут украсить любой музей - фарфоровые интерьерные куклы, статуэтки из дерева, шедевры авиа– и автомобильного моделирования и даже силиконовые скульптуры - все это также можно найти в сувенирных магазинах столицы и в инстамагазинах. Но цены на такие работы от 1000 сомов до нескольких тысяч долларов. Конечно, уникальные "вещицы в себе" не по карману большинству из нас, но просто полюбоваться ими - это праздник для души. Ищите эксклюзив там же - в фотоприложении "Инстаграм".

Вместе сотворим чудо!

Вчера, 20 декабря, стартовала традиционная акция "Вечерки", "Народного"

и интернет–форума "Дизель" - "Делай добро и бросай в корзину". Продлится акция

до воскресенья, 25 декабря, включительно. Обязательно приходите!

В каждом магазине около касс стоят волонтеры с корзинами, куда можно положить подарок, который мы потом передадим детям–инвалидам из глубинки. Чтобы каждая переданная конфетка дошла до адресатов, в сортировке и отправке презентов будут участвовать волонтеры интернет–форума "Дизель" и сами родители детей–инвалидов, создавшие сообщества самопомощи в отдаленных уголках страны.

Ваша помощь пойдет деткам из Ат–Башынского центра дневного пребывания для детей–инвалидов, Нарынского центра дневного пребывания "Ак–Байрак", Ошского реабилитационного центра и фонда "Солнце светит всем одинаково", Таласского центра для детей–инвалидов "Бекнур", Кызыл–Кийского центра для детей–инвалидов "Луч солнца". Также акцией охвачено Общество родителей детей–инвалидов села Беш–Кунгей, две бишкекские начальные спецшколы, в которых обучаются дети с ментальными нарушениями, и центр дневного пребывания и реабилитации детей с особыми нуждами здоровья в селе Ленинском.

Вы можете сделать на одну покупку больше или принести из дома:

сладости, можно взять и готовые подарочные наборы;

средства гигиены, особенно памперсы - с пятого по шестой размер, можно также взрослые одноразовые подгузники первого размера;

нескоропортящиеся продукты питания, соки в тетрапакетах (чтобы безопасно было транспортировать), детские каши (смеси);

канцтовары, предметы для творчества, диски с мультфильмами;

игрушки, которые можно мыть, спортивный инвентарь для ЛФК (скакалки, мячи разного размера, фитболы).