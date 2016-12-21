Мороз без солнца. Синоптики спрогнозировали температуру до -30

Морозы и снегопады ожидаются в Кыргызстане 22-24 декабря. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

В эти дни временами возможен снег, 23-24 декабря в отдельных районах осадки будут обильными. На дорогах - снежный накат, гололедица, на горных участках дорог - снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с.

С 23 по 25 декабря ожидается понижение температуры воздуха: в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской котловины ночью до -10…-15°, днем до -3…-8°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -20…-25°, днем -10…-15°, в высокогорных районах ночью до -25…-30°, днем до -13…-18°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, предупреждают метеорологи.