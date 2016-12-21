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В Сети появились видео убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова

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Алексей Тимаев

В Сети появились видео нападения на посла России в Турции Андрея Карлова во время его выступления на фотовыставке "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Cтрелок, расстрелявший посла, связал себя с боевиками из Алеппо. Перед тем как открыть огонь, он крикнул: "Мы умираем в Алеппо, вы умрете здесь!"

Напомним, 19 декабря в Анкаре во время выступления посла РФ в Турции Андрея Карлова на фотовыставке "Россия глазами турок" на него было совершено нападение. На видео видно, что злоумышленник был одет в темный костюм с темным галстуком. Преступник стрелял в Карлова со спины в тот момент, когда тот заканчивал свою речь на открытии мероприятия: по некоторым данным, он произвел не менее пяти выстрелов.

В ряде СМИ прошла информация, что стрелок был ликвидирован сотрудниками полиции. В МИД РФ информацию о ранении Карлова подтвердил. Позднее стало известно, что посол скончался.

Стрелком оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Он окончил полицейский колледж в Измире и служил в департаменте специальных сил полиции Анкары. В июле 2016 года он был уволен после попытки государственного переворота.

После совершения покушения Алтынташ призвал "не забывать" про Сирию и Алеппо.

"Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь", - прокричал Мевлют Мерт Алтынташ.

Ранее в сети было обнародовано другое видео нападения, однако на нем виден лишь момент падения раненого посла.

Отметим, убийство посла РФ в Турции транслировалось в прямом эфире.

URL: http://www.vb.kg/352497
Теги:
посольство, Россия, Турция, убийство
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