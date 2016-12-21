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Ювелирное украшение в качестве взятки получил чиновник от образования

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ВБ

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 313-1 (получение взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, по факту получения взятки начальником Тонского районного управления образования Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в правоохранительные органы республики обратилась директор средней школы села Дон-Талаа Тонского района, которая сообщила о том, что начальник Тонского районного управления образования Иссык-Кульской области путем вымогательства получила от нее взятку в виде ювелирного украшения.

Правоохранительными органами при проведении оперативно-разыскных мероприятий данный факт был подтвержден.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/352519
Теги:
Генеральная прокуратура, взятка
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