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Помогите инвалидам и сиротам! Иссыккульцы просят снять санкции с "Кумтора"

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Алексей Тимаев

"Из-за судебного разбирательства в отношении "Кумтора" в Иссык-Кульской области приостановлена реализация социальных проектов", - об этом сегодня, 21 декабря, сообщил молодежный активист Мирлан Шеркулов.

Напомним, счета ЗАО "Кумтор оперейтинг компани" были арестованы после того, как Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства подало в суд на компанию за нарушение экологических норм. Компания должна возместить разницу платы за загрязнение окружающей среды с 1996 по 2011 год с учетом страховки в размере 15 млрд 4 млн 297 тыс. 963 сома.

По словам активиста, в прошлом году "Кумтор" выделил $2 млн на развитие сельского хозяйства в Иссык-Кульской области, социальные нужды, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году, сокрушается Шеркулов, Дед Мороз и подарки отменяются.

"Кумтор" ежегодно выделяет огромные суммы на помощь социально нуждающимся слоям населения Тонского, Джети-Огузского районов и города Балыкчы. В этих районах проживают много детей-сирот. Компания ежегодно заботилась о них, но в этом году, скорее всего, им придется остаться без подарков из-за судов между государством и "Кумтором", - уверен он.

Активисты, добавил Шералиев, многократно обращались за помощью к органам местной власти - в акимиаты, айыльные кенеши, парламент, Генеральную прокуратуру, аппарат президента. Иссыккульцы просят пересмотреть санкции в отношении "Кумтора" для того, чтобы компания вновь могла оказывать помощь. Денег, выделяемых государством, недостаточно для решения многих вопросов, связанных с экологией, развитием спорта, поддержки инвалидов.

Как рассказал председатель Общества инвалидов Рысбек Минбаев, в Джети-Огузском районе более 3,5 тыс. инвалидам ощутимую помощь оказывал именно "Кумтор". Например, в прошлом году в селе Саруу был открыт реабилитационный центр для детей.

"Главным меценатом для инвалидов до сегодняшнего дня был "Кумтор Голд Компани". К сожалению, из-за решения суда в этом году поддержка со стороны компании прекратилась. Были большие планы на 2016 год, но мы не знаем, что будет дальше. Нам необходимо еще оборудование для детей с церебральным параличом. Мы уважаем решение суда, но просим, чтобы дали возможность компании оказать помощь хотя бы инвалидам или малоимущим", - обратился к руководству страны председатель Общества инвалидов.

URL: http://www.vb.kg/352532
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, Кумтор
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Комментарии
Мелис Жеенбеков
21.12.2016, 20:43
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 3
Комментариев: 5


"Главным меценатом для инвалидов до сегодняшнего дня был "Кумтор Голд Компани". К сожалению, из-за решения суда в этом году поддержка со стороны компании прекратилась. Были большие планы на 2016 год, но мы не знаем, что будет дальше. Нам необходимо еще оборудование для детей с церебральным параличом. Мы уважаем решение суда, но просим, чтобы дали возможность компании оказать помощь хотя бы инвалидам или малоимущим", - обратился к руководству страны председатель Общества инвалидов

Момент истины: все олигархи Иссык-Куля жадные себялюбцы, а агенство по охране окружающей среды не умеет думать на перспективу. Пусть теперь Рустамов берёт и помогает инвалидам, малоимущим и ветеранам.

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Жалоба модератору
Николай Наумов
22.12.2016, 13:25
Карма: +5
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Плюсов: 11
Минусов: 6
Комментариев: 140

Судебная волокита может тянуться годами. Этот вопрос нужно как-то решать. Иначе все проекты просто сгинут, пропадет даром столько уже вложенных сил и средств. 

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