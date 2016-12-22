Сегодня: свет будет, Атамбаев едет в Узбекистан, "Азия MIX" - скоро финал

Авария на Токтогульской ГЭС не повлечет за собой каких-либо ограничений в подаче электроэнергии. Как сообщил вызванный сегодня в парламент руководитель энергохолдинга Айбек Калиев, станции и распределительные сети функционируют стабильно. Вырабатываемой мощности достаточно для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение абонентов по всей республике.

На самой Токтогульской ГЭС ведутся ремонтные работы. Один из агрегатов функционирует по причине выхода из строя кабельной линии, которая прокладывалась еще в 1974 году. К ликвидации последствий аварии привлечены российские специалисты.

Бюджет Кыргызстана на 2017 год сверстан с расчетом, что доллар может подняться до 72,7 сома. В Минфине пояснили, что основной финансовый документ составлялся с учетом определенных рисков, поэтому совсем не обязательно, что американская валюта начнет резко расти и приблизится к обозначенным показателям.

Некий запас необходим для того, чтобы обеспечивать финансовую устойчивость государства. По словам экспертов, это своего рода подушка безопасности. Расчеты ведутся исходя из не самых благоприятных прогнозов, что гарантирует исполнение социальных обязательств и способствует экономической стабильности.

Первый визит за 8 лет. Президент Алмазбек Атамбаев едет в Самарканд, где встретится с новым главой Узбекистана Шафкатом Мирзиёевым и руководителями правительства этой страны. Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков сообщил СМИ, что переговоры на высшем уровне состоятся уже 24 декабря.

В рамках визита запланированы встречи официальных делегаций как в узком кругу, так и в расширенном составе. Также в Самарканде Атамбаев посетит могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова, где состоится церемония возложения венков.

В последние дни уходящего года будет подписан Таможенный кодекс ЕАЭС. Заседание высшего Евразийского совета и саммит глав государств ОДКБ пройдут в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря. Основополагающий документ экономического сообщества одобрен правительствами и рассмотрен парламентами всех стран, входящих в объединение.

По словам экспертов в согласованном варианте документа учтено большинство пожеланий и замечаний, высказанных странами ЕАЭС. Аналитики полагают, что новый базовый договор станет основой для наращивания объемов торговли, развития промышленности и роста экономики стран партнеров.

Серебро на международном марафоне в Китае. Бегунья Дарья Маслова среди 15 тысяч участниц забега заняла второе место. Наша легкоатлетка преодолела дистанцию в 42 км 195 метров за 2 часа 38 минут, что считается очень хорошим результатом.

Марафон, прошедший в КНР был посвящен 15-летию создания Шанхайской организации сотрудничества. Как отмечают спортивные эксперты, на финише Куньминского марафона легкоатлетка из кыргызстана продемонстрировала волю к победе, обойдя достаточно именитых соперниц. Нашу страну в КНР представляли - Дарья Маслова, Виктория Полюдина и Илья Тяпкин.

"Азия MIX" готовится к финальной игре высшей лиги КВН. Фото последних с репетиций попали в интернет. Уже 24 декабря станет известен обладатель первого места в клубе Маслякова. "Азия MIX" по всем опросам имеет реальные шансы на победу, кроме того, болельщики утверждают, что новая программа команды из Бишкека подготовлена на высочайшем уровне.

"Азия MIX" выступает в Высшей лиге КВН с 2013 года, неоднократно становилась победительницей различных фестивалей клуба. В июле этого года в Светлогорске на музыкальном фестивале команда выиграла "Большой КиВиН в золотом".