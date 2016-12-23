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Терроризм за "семью замками". Для экстремистов построили отдельный блок

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Глеб Куренев

Двухэтажное здание на территории колонии № 47 практически ничем не отличается от остальных. Разве что новые решетки на окнах заметно выделяются на фоне голой кирпичной кладки.

В коридорах сыро, с потолка капает, но зато тепло. Повсюду камеры наблюдения - этим заключенным уделяется повышенное внимание. Это специальный блок для содержания осужденных за экстремизм и терроризм. Появился он в рамках изменения уголовно-исполнительного кодекса КР.

Согласно поправкам, экстремистов и террористов необходимо содержать отдельно от других заключенных. Как показывает практика, тюрьмы - идеальное место для вербовки новых членов запрещенных организаций. Поэтому в отдельных колониях решили создать специальные изолированные участки, оборудованные по международным стандартам.

"Это учреждение было создано недавно. Раньше тут была туббольница, а сейчас блок усиленного режима. Это здание строилось для террористов и экстремистов. Оно рассчитано на 180 заключенных, сейчас здесь содержится 44 человека", - рассказал начальник колонии № 47 Мурзабек Адылбеков.

Этот блок ничем не отличается от других - камеры, душ, медпункт - разве что поновее, да и в каждой камере установлено что-то вроде домофона. Одно нажатие кнопки - и у охранника высветится видео из камеры, чтобы узнать, что случилось.

Изолирование осужденных за экстремизм необходимо, чтобы они не занимались вербовкой других заключенных, считает экс-глава ГСИН Советбек Арбаев.

"Те люди, которые осуждены по статьям за экстремизм, они быстро вокруг себя создают ячейки, вовлекая в них других осужденных. Содержание их совместно в какой-то колонии вместе опасно, так как они создают мощную многочисленную армию, отрицательно настроенных людей. В Казахстане содержали таких заключенных вместе в одной колонии, чтобы оградить от других осужденных, но упустили момент, и создалась армия, целая колония террористов. Они подняли бунт, и было много жертв", - рассказал Арабаев в интервью "ВБ".

По его словам, создание отдельных блоков на базе колоний - не выход, необходимо отдельное учреждение, где заключенные будут максимально изолированы от других.

Со всеми осужденными за терроризм и экстремизм беседуют психологи и представители муфтията. И гордостью работников пенитенциарной системы являются заключенные, которые публично отреклись от своих экстремистских убеждений.

Каримжан Ибраимов в рядах "Хизб ут-Тахрира" числился с 2005 года. Сначала был кем-то вроде преподавателя для новичков, позже его заставили собирать "десятину". Параллельно Каримжан вел исторический кружок для школьников. И по его признанию, вербовал учеников старших классов.

Сейчас он признается, что вступил в "Хизб ут-Тахрир" из-за своей неграмотности, но со временем начал понимать, что это ничто иное, как мошенничество и обман. По его словам, верхушка организации - это люди, которые всех посылают в атаку, а сами остаются в окопах.

Ильхомжон Киргизбаев вступил в "Хизб ут-Тахрир" в 2011 году. Ему обещали и денежное благополучие, и халифат, но на деле вытягивали у него деньги. По его словам, вступающих в ряды организации ждет та же участь, что и его - тюрьма.

Ему осталось отсидеть 5 лет, а там за забором колонии у него остались четверо сыновей и дочь. Ильхомжон мечтает поскорее вернуться к нормальной жизни и детям и предостеречь их от тех ошибок, которые совершил сам.

URL: http://www.vb.kg/352627
Теги:
ГСИН, Хизб ут-Тахрир, заключенные, колонии
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