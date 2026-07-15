В Кыргызстане запустили мобильное приложение "Цифровая граница"

Государственная пограничная служба КР совместно с ГУ "Укук" и агентствами ООН официально презентовала новый цифровой сервис для граждан и иностранных гостей - мобильное приложение "Цифровая граница".

Проект реализован в рамках совместной программы Фонда миростроительства ООН по укреплению потенциала приграничных сообществ и институтов Кыргызстана для развития сотрудничества с Узбекистаном. Главная цель инициативы - цифровизация приграничных процессов, повышение доступности госуслуг, обеспечение прозрачности процедур и укрепление безопасности на рубежах страны.

Благодаря новому приложению пользователи смогут оперативно получать актуальную информацию о правилах и порядке пересечения государственной границы, работе пунктов пропуска и доступных цифровых сервисах. Одним из ключевых нововведений стала возможность заблаговременной онлайн-проверки наличия временных ограничений на выезд за пределы Кыргызской Республики, что позволит гражданам избегать неприятных сюрпризов при прохождении контроля и уверенно планировать поездки.

Помимо мобильного сервиса, ведомство внедрило на восьми пилотных пунктах пропуска современную интеллектуальную систему видеонаблюдения Milestone Systems. Программный комплекс направлен на модернизацию мониторинга и повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

"Внедрение мобильного приложения "Цифровая граница" и интеллектуальных систем видеонаблюдения - важный этап нашей цифровой трансформации. Мы не просто внедряем технологии, а создаем удобные и доступные сервисы для граждан и гостей Кыргызстана, повышая прозрачность процедур и одновременно укрепляя безопасность государственной границы", - подчеркнул первый заместитель председателя - начальник Главного штаба Погранслужбы КР полковник Мирзамир Сыдыков.