Кайрат Примбердиев в финале "Голоса"

Певец из Кыргызстана Кайрат Примбердиев прошел в финал российского "Голоса". Кыргызстанец медленно, но верно двигается к победе в проекте.

Примбердиев изначально был в команде Леонида Агутина, однако на одном из первых этапов наставник выбрал его соперника. Кайрат проиграл поединок, но все-таки остался в шоу. Когда наставникам дали возможность взять кыргызстанкого певца в свои команды, Дима Билан нажал на красную кнопку и дальше Кайрат участвовал в проекте уже под наставничеством Димы Билана.

Затем исполнение хита Тины Тернер Simple the best позволило кыргызстанцу пройти в четвертьфинал, а после выступление с романсом "Я спросил у ясеня" еще на шаг приблизило его к победе в проекте.

В полуфинале конкурса, который прошел вчера, 23 декабря, сначала кыргызстанец вместе с еще одним участником проекта из команды Димы Билана и Николаем Носковым исполнили песню "Паранойя".

Также Кайрат Примбердиев исполнил песню And I Am Telling You в версии Дженнифер Хадсон. Композиция звучит в мюзикле "Девушки мечты", премьера которого состоялась в 1981 году. За роль в одноименном фильме Хадсон получила "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". Песня вошла в дебютный альбом Хадсон Jennifer Hudson 2008 года.

По итогам распределения баллов наставником Димой Биланом, Кайрат Примбердиев получил 60%, а Олег Кондраков - 40%.

Результаты народного голосования распределились следующим образом: Примбердиев - 58,8%, Кондраков - 41,2%.

Таким образом кыргызстанец проходит в финал "Голоса".

В своем Instagram он поблагодарил всех, кто болел за него и поддерживал.

Спасибо всем дорогие друзья за вашу поддержку!!! С помощью вас я прошел в ФИНАЛ!!! ЛЮБЛЮ ВАС И БЛАГОДАРЮ Фото опубликовано Кайрат Примбердиев. Голос 5 (@kairat_primberdiev) Дек 23 2016 в 12:18 PST

А также своего наставника.