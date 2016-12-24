$ 69.35 - 69.45
€ 72.40 - 72.60

Кайрат Примбердиев в финале "Голоса"

1115  0
Наталья Ли

Певец из Кыргызстана Кайрат Примбердиев прошел в финал российского "Голоса". Кыргызстанец медленно, но верно двигается к победе в проекте.

Примбердиев изначально был в команде Леонида Агутина, однако на одном из первых этапов наставник выбрал его соперника. Кайрат проиграл поединок, но все-таки остался в шоу. Когда наставникам дали возможность взять кыргызстанкого певца в свои команды, Дима Билан нажал на красную кнопку и дальше Кайрат участвовал в проекте уже под наставничеством Димы Билана.

Затем исполнение хита Тины Тернер Simple the best позволило кыргызстанцу пройти в четвертьфинал, а после выступление с романсом "Я спросил у ясеня" еще на шаг приблизило его к победе в проекте.

В полуфинале конкурса, который прошел вчера, 23 декабря, сначала кыргызстанец вместе с еще одним участником проекта из команды Димы Билана и Николаем Носковым исполнили песню "Паранойя".

Также Кайрат Примбердиев исполнил песню And I Am Telling You в версии Дженнифер Хадсон. Композиция звучит в мюзикле "Девушки мечты", премьера которого состоялась в 1981 году. За роль в одноименном фильме Хадсон получила "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". Песня вошла в дебютный альбом Хадсон Jennifer Hudson 2008 года.

По итогам распределения баллов наставником Димой Биланом, Кайрат Примбердиев получил 60%, а Олег Кондраков - 40%.

Результаты народного голосования распределились следующим образом: Примбердиев - 58,8%, Кондраков - 41,2%.

Таким образом кыргызстанец проходит в финал "Голоса".

В своем Instagram он поблагодарил всех, кто болел за него и поддерживал.

Спасибо всем дорогие друзья за вашу поддержку!!! С помощью вас я прошел в ФИНАЛ!!! ЛЮБЛЮ ВАС И БЛАГОДАРЮ

Фото опубликовано Кайрат Примбердиев. Голос 5 (@kairat_primberdiev)

А также своего наставника.

URL: http://www.vb.kg/352674
Теги:
конкурс, музыка, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  