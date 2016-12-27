От снабженца террористов до расчлененки. Самые громкие процессы 2016 года

"Прокуренный женский голос", который приказал девушке убить и расчленить своего мужа, штраф в 5 миллионов сомов для бывшего прокурора Аламудунского района, экс-депутат парламента, снабжавший террористов деньгами и оружием - 2016 год был богат как на события, так и на судебные решения.

В каких делах служители Фемиды уже поставили точку и вынесли приговоры, а какие судебные дела все еще продолжаются. Подводя итоги года, "ВБ" собрал ТОП-10 самых громких процессов текущего года.

1.

Около 1,5 года длилось следствие и судебное разбирательство по делу об убийстве и расчленении мужчины в Бишкеке.

Фрагменты человеческого тела летом 2015 года нашли в разных частях города. В жестоком убийстве обвинили жену погибшего - Айдай Субанову. Выяснилось, что ночью 12 августа в ходе ссоры она ударила ножом своего супруга Эрлана Оркошева, а позже расчленила труп.

И вот наконец в этом году суд поставил точку в этом деле. Ее признали виновной и вменяемой, несмотря на то, что, по ее словам, убить мужа ей приказали голоса в голове. В итоге Субанову приговорили к 16 годам лишения свободы.

2.

Не менее резонансным стал процесс по делу об убийстве женщин в селе Киргшелк Чуйской области.

В марте уходящего года у себя дома с перерезанным горлом были найдены три женщины, одна из которых была беременна. Все они являлись родственницами. Спустя несколько дней милиция нашла подозреваемых в этом страшном преступлении. Ими оказались соседские парни, двое из которых несовершеннолетние.

Судебное разбирательство по данному делу все еще идет. Рассмотрение находится на стадии допроса свидетелей.

3.

Еще одним громким процессом оказался пересмотр дела обвиняемого в организации массовых беспорядков, а также убийстве милиционеров во время июньских событий 2010 года Азимжана Аскарова.

Напомним, что Комитет по правам человека ООН рекомендовал Кыргызстану пересмотреть данное дело, а также выпустить из-под стражи Аскарова. Из-под стражи его не выпустили, но дело все же отправили на пересмотр в Чуйский областной суд.

Сейчас участники судебного процесса ожидают вердикта судебной коллегии.

4.

22 декабря в Первомайском районном суде Бишкека закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении так называемого вора в законе Улана Токтосунова по кличке Сакал. Его обвиняли в организации убийства криминального авторитета Дамира Сапарбекова.

В итоге суд приговорил Токтосунова к 17 годам лишения свободы. А члена ОПГ Зыпарбека Алиева, который по версии обвинения проходит как соучастник, - к 18 годам тюрьмы. Он признан виновным в непосредственном исполнении убийства Сапарбекова.

Оба они будут отбывать свои сроки в колонии усиленного режима. Обвиняемый в мошенничестве Дастан Таштанбеков приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

5.

Спустя четыре года "скитаний" дела о коррупции в MegaCоm от одного судьи к другому в 2016-м в нем все же поставили точку.

Главного фигуранта - экс-советника компании Алмазбека Абекова - приговорили к 25 годам лишения свободы, бывшего генерального директора Азамата Мурзалиева - к 12 годам, директора фирмы ОсОО "Новострой сервис" Аман уулу Кенжебека - к 8 годам тюрьмы.

6.

До сих пор суд рассматривает дело экс-главы ДПС ГУВД Бишкека Зумрад Джанабаевой и начальника управления кадров Жылдыз Тулеевой.

Им обеим вменяются две статьи - служебный подлог и превышение должностных полномочий.

Сейчас они обе находятся под домашним арестом.

7.

В уходящем году суд вынес решение и по делу о взяточничестве в прокуратуре Аламудунского района.

Экс-прокурора Кубанычбека Мамакеева, его помощника Марата Дононбаева и заместителя Улукбека Джумабекова задержали в августе 2015 года с поличным при получении взятки. По версии обвинения, они, угрожая сносом возведенных строений в селе Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области, вымогали $20 тысяч.

Суд признал всех троих виновными и приговорил Мамакеева к 12 годам лишения свободы, Джумабекова - к выплате пятимиллионного штрафа в доход государства, а Дононбаева оштрафовали на 4 миллиона сомов.

8.

Все еще продолжается процесс по делу о смерти рукводителя аппарата Медакадемии Абдекерима Гапарова.

25 февраля уходящего года последний был якобы задержан сотрудниками АКС ГКНБ в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий при получении взятки в размере 30 тысяч сомов. В ходе обыска чекисты обнаружили и изъяли у него деньги, после чего у него резко ухудшилось самочувствие. Он потерял сознание, а позже скончался прямо в кабинете.

Сейчас судебный процесс на стадии допроса свидетелей.

9.

Ожидает своего часа и приговор по делу о "снабженце" террористов - бывшего депутата парламента от фракции "Ак-Жол" Максата Кунакунова. По данным ГКНБ, через одного из лидеров уничтоженной в ходе антитеррористической операции ячейки Тариела Джумагулова он передавал деньги представителям террористической организации и обеспечил их оружием, в частности двумя автоматами Калашникова. Позже он пытался сбежать за пределы Кыргызстана.

Дело рассматривается в Первомайском районном суде под грифом "секретно", но приговор, согласно УПК, могут огласить и прессе.

10

Завершился процесс и по делу журналиста Кенжебека Жумабаева. Он признан виновным в нападении и захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева во время беспорядков в Караколе в 2013 году.

Несмотря на то что Каптагаев заявлял, что не видел подсудимого в момент захвата его в заложники, суд приговорил Жумабаева к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его признали виновным по статьям "Хулиганство, сопряженное с издевательством", а также "Захват заложников".