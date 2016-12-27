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За два года прокуратура выявила более 3 тысяч нарушений закона по земле

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Аида Джумашева

За 2015 год и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами. Об этом сегодня, 27 декабря, в ходе координационного совещания по вопросам противодействия коррупции, сообщил старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Арслан Хуршудов.

По его словам, согласно результатам проведенного анализа, нарушения земельного законодательства приобретают системный характер.

"Повсеместно допускаются нарушения закона о порядке предоставления земель, в том числе проведения торгов по продаже земельных участков в собственность или права на заключение договора аренды, а также трансформации земель, целевом использовании земель и т.д. Чаще всего неправомерное посягательство на объекты государственной или муниципальной собственности встречаются по части земель сельхозназначения", - сказал Хуршудов.

Он отметил, что больше всего нарушений выявлено в деятельности органов местного самоуправления.

URL: http://www.vb.kg/352772
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, трансформация земель
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Комментарии
Татьяна
27.12.2016, 17:45

Мы 7 лет судимся за участок... Который не можем получить

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БРД
27.12.2016, 23:06

А вот является ли нарушением возведение здания на проезжей части? Вот мне кажется, что строения на улице Боконбаева, что стоит на углу пересечения  с улицей Ибраимова , а также строение на пересечении ул. Байтик батыра и переулка Геологический ( такое желтое здание, видать легкой постройки)  совершенно не законно. Они слушают проезжую часть. На переулке Геологический это точно. А на ул. Боконбаева оно заняло место тротуара. 

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qwerty
28.12.2016, 12:55

А хоть кто нибудь наказан?

Посадили в тюрьму хоть кого?

Какой смысл выявлять если никто не будет наказан а просто откупятся.

Любой дурак знает что творится в этой сфере

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