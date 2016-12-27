За два года прокуратура выявила более 3 тысяч нарушений закона по земле

За 2015 год и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами. Об этом сегодня, 27 декабря, в ходе координационного совещания по вопросам противодействия коррупции, сообщил старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Арслан Хуршудов.

По его словам, согласно результатам проведенного анализа, нарушения земельного законодательства приобретают системный характер.

"Повсеместно допускаются нарушения закона о порядке предоставления земель, в том числе проведения торгов по продаже земельных участков в собственность или права на заключение договора аренды, а также трансформации земель, целевом использовании земель и т.д. Чаще всего неправомерное посягательство на объекты государственной или муниципальной собственности встречаются по части земель сельхозназначения", - сказал Хуршудов.

Он отметил, что больше всего нарушений выявлено в деятельности органов местного самоуправления.