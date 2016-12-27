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Из-за поста в соцсетях увольняют гардеробщицу "Белого дома"

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 27 декабря, в парламенте корреспондент "ВБ" стала свидетельницей, как гардеробщицу "Белого дома" отчитывало вышестоящее начальство за пост о ней в социальных сетях.

Женщина со слезами на глазах пыталась пояснить, что она отлучается только в крайнем случае. Но тем не менее ее решили наказать увольнением, так как вчера генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков в своем аккаунте в Twitter написал пост, что гардеробщицы не было на месте.

Однако в социальных сетях журналисты и сотрудники парламента считают, что нельзя увольнять ее из-за поста в соцсетях.

"Она всегда на месте, несмотря на маленькую зарплату, очень ответственно относится к своей работе. Она даже на обед не отлучается и намаз там же читает", - возмущаются журналисты.

URL: http://www.vb.kg/352781
Теги:
парламент, социальные сети
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Комментарии
Добрый
27.12.2016, 15:02

Дурдом а не страна!

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Maks
27.12.2016, 15:28

Илим ты  нехороший не уважаемый й чел  ...слезы этой женщины вернутся  к тебе увидишь

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сапар
27.12.2016, 15:41

дожились..одни ополчились на уборщиц..другие ее рьяно защищают словами что читает намаз прям на рабочем месте..и вообще при чем тут намаз..обыкновенная трудовая дисциплина и производственный вопрос..но нет надо из этого сделать сенсацию..пфф..

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123
27.12.2016, 17:22

Самим сачковать значит можно, а за все беды в стране ответит гардеробщица.

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MaX asdf
27.12.2016, 17:47
Карма: +214
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Минусов: 122
Комментариев: 872

Ну это явно перебор. Могли бы просто предупреждением отделаться. Конечно не стоило ей такое писать, надо было просто написать, что отошла на 5 минут. И этот тоже, герой соц. сетей, доволен наверно собой. Нашел тоже преступление.

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tt tt
27.12.2016, 22:08
Карма: +113
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Минусов: 53
Комментариев: 332

да ладно....депутаты и министры тоже не всегда на рабочем месте...если кто то увидет министра в рабочее время где то в кафе его же не уволят....

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Студент двойшник
27.12.2016, 22:20

А почему депутатов не увольняют за отсутствие на рабочем месте ?? На заседаниях их 70% процентов нет!!

А илим вас не отпустит ее слёзы ! Слёзы простой женщины !

Большой грех вы себе взяли.

Апа не беспокойтесь вас востоновят !

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БРД
27.12.2016, 22:55

Конечно трудовая дисциплина нужна, но увольнять за это, простите верх тупизма. Она что прогуляла рабочий день, чтобы сразу увольнять. Надо ведь соблюдать порядок наказаний, хотя бы. Предупреждение, выговор, строгий выговор и так далее. Вон депутаты неделями на заседания не ходят и ничего, их почему-то не увольняют. Волки позорные.

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Замир
27.12.2016, 22:59

Она не Пракурор, её можно выганат с её Высокий должнаст с Волщая белет.

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Нурлан
28.12.2016, 01:05

У меня вопрос-имеет ли право гардеробщица как нормальный человек ходить на обед и посещать туалет.Или в ЖК ввели специальные бай-манапские нормы трудового законодательства ? И если имеет то за что ее отчитывать ?

Налицо неправильная организация труда.В случае отлучки гардеробщицы на обед и т.д. ее функции должны временно исполнять охранник,уборщица или кто то там еще.

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Кубик
28.12.2016, 10:40

Уточним. Не из-за поста в  соцсети пытались уволить, а из-за проступка вахтерши! Но которое было описано в одном из соц сетей, и в доказательство которого шеф вахтерши со слезами на глазах тыкает ей носом! Давайте различать причины,  а не путать вещи.

P.S. Интересны действия вахтерши, когда ее рабочее время закончилось (официально), но депутаты или депутат все еще "работает" до 4 часов утра, к примеру, а его вещи висят... Не говорю про то, что кто-то их одел, и ушел восвояси!.. Кто отвечать будет?

Пример. Аналогия.

Когда кто-то в отсутствие друга на столе последнего забирает себе простую ручку, не говоря о другом, то это - не удивляйтесь, на юридическом языке считается "кражей". Именно так!. Ибо было "тайное похищение и завладение чужого имущества". Но из-за ручки не будут возбуждать дела из за малозначительности. Хотя формально состав преступления был!

Действия вахтерши - не преступление. Но проступок. Определенно. Хотя по сути они одно и то же, различаясь только по "весу" совершенного.. Поэтому, не думаю, что вахтерша, при всех ее оправдывающих обстоятельствах, поступила правильно, оставив вместо себя записку... Ее работа - это вешалки. Строго жетон, строго одежду вместо жетона. И все! Принять, вернуть. ( Или См. в конце концов, ее должностные обязанности, время работы, порядок оставления работы, разрешения, предписания, и т.д.)

 А кто ей разрешил самоволку чинить?  А если бы украли одежду? И что бы было потом?.. Но это уж - другая история. Кабы, да якобы.

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