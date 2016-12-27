Рейтинг ФИФА. Ниже некуда: женская сборная потеряла 18 позиций

В декабрьском выпуске рейтинга ФИФА женская сборная Кыргызстана по футболу потеряла 18 позиций. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

В новом рейтинге ФИФА последним значится 127-е место, которое занимает Ботсвана. После этой команды расположились все остальные женские сборные, долгое время не проводившие матчи. Всего в рейтинге значатся 177 сборных, однако некоторые команды не занимают определенные позиции в связи с неактивностью.

Женская сборная Кыргызстана наряду с более 50 сборными других стран находится после Ботсваны и не вошла в статистику. Такой результат связан с неактивностью сборной, в частности, команда не проводила официальные матчи более 18 месяцев. Помимо Кыргызстана, также есть женские сборные Аргентины, Парагвая, Чили, Ирана, Уругвая и других стран.

Напомним, ровно год назад женская сборная Кыргызстана занимала 112-е место, в середине года поднялась на 108-е место.

Согласно статистике, самым лучшим показателем у сборной считается 85-е место, зафиксированное в 2008 году. А самым худшим показателем является 138-е место, которое было зафиксировано 27 марта прошлого года.

В мировом рейтинге первое место у сборной США, на втором месте - Германия, на третьем - Франция, четвертыми идут девушки из Канады, и замыкает топ-5 Англия.