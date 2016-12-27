$ 69.29 - 69.45
€ 72.24 - 73.03

Рейтинг ФИФА. Ниже некуда: женская сборная потеряла 18 позиций

181  0
Гулиза Авазова

В декабрьском выпуске рейтинга ФИФА женская сборная Кыргызстана по футболу потеряла 18 позиций. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

В новом рейтинге ФИФА последним значится 127-е место, которое занимает Ботсвана. После этой команды расположились все остальные женские сборные, долгое время не проводившие матчи. Всего в рейтинге значатся 177 сборных, однако некоторые команды не занимают определенные позиции в связи с неактивностью.

Женская сборная Кыргызстана наряду с более 50 сборными других стран находится после Ботсваны и не вошла в статистику. Такой результат связан с неактивностью сборной, в частности, команда не проводила официальные матчи более 18 месяцев. Помимо Кыргызстана, также есть женские сборные Аргентины, Парагвая, Чили, Ирана, Уругвая и других стран.

Напомним, ровно год назад женская сборная Кыргызстана занимала 112-е место, в середине года поднялась на 108-е место.

Согласно статистике, самым лучшим показателем у сборной считается 85-е место, зафиксированное в 2008 году. А самым худшим показателем является 138-е место, которое было зафиксировано 27 марта прошлого года.

В мировом рейтинге первое место у сборной США, на втором месте - Германия, на третьем - Франция, четвертыми идут девушки из Канады, и замыкает топ-5 Англия.

URL: http://www.vb.kg/352789
Теги:
рейтинг, футбол
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  