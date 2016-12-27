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Пользователи социальных сетей отстояли гардеробщицу "Белого дома"

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 27 декабря, пресс-служба парламента распространила информацию о том, что гардеробщицу "Белого дома" не уволят из-за поста генерального директора КТРК.

"О.Мамытову не увольняют, она продолжает исполнять обязанности гардеробщицы", - говорится в сообщении руководителя пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.

Напомним, сегодня в парламенте корреспондент "ВБ" стала свидетельницей, как гардеробщицу "Белого дома" отчитывало вышестоящее начальство за пост о ней в социальных сетях и грозилось увольнением.

Женщина со слезами на глазах пыталась пояснить, что она отлучается только в крайнем случае.

Но тем не менее тогда ее решили наказать увольнением, так как вчера генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков в своем аккаунте в Twitter и Facebook написал пост, что гардеробщицы не было на месте. Но в социальных сетях и в СМИ журналисты встали на защиту гардеробщицы.

"Она всегда на месте, несмотря на маленькую зарплату, очень ответственно относится к своей работе. Она даже на обед не отлучается и намаз там же читает", - возмутились журналисты.

Позже гендиректор КТРК удалил свой пост в Facebook. А пресс-служба парламента опровергла информацию об увольнении.

URL: http://www.vb.kg/352792
Теги:
парламент
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