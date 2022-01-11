Соцсети обсуждают, является ли "Мисс Кыргызстан-2014" женой Армана Дикого

В соцсетях появилась информация, что кыргызстанская модель "Мисс Кыргызстан-2014", "Мисс Интернет KG-2012" Айколь Аликжанова является женой казахстанского криминального авторитета по кличке Арман Дикий, он же Арман Джумагельдиев.

Напомним, Дикого задержали во время беспорядков в Казахстане. До этого он выпустил возмутившее кыргызстанцев видеообращение, где обвинил кыргызов в мародерстве.

Выводы о том, что Аликжанова является женой Дикого Армана, пользователи сделали на основании его публикации в Инстаграм, где он пишет, что у него родилась дочь. В комментариях под этой публикацией пользователь под ником aikol_alikzhonova написала: "Аминь жаным".