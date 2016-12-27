$ 69.29 - 69.45
€ 72.24 - 73.03

Джон Керри: КР и США вышли далеко за рамки простых дружественных отношений

483  0
Айдана Абдуваитова

Постоянная цель Соединенных Штатов Америки – быть свидетелем успешного развития Кыргызской Республики. Об этом в своей поздравительной телеграмме министру иностранных дел Эрлану Абдылдаеву в честь 25-летия установления дипломатических отношений США и Кыргызстана написал госсекретарь США Джон Керри.

Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1991 году государства достигли многих договоренностей.

"Наши страны вышли далеко за рамки простого развития дружественных и продуктивных отношений и укрепили узы как демократические страны, сотрудничество которых основано на взаимном доверии и уважении", - написал он.

Он добавил, что строительство и открытие нового здания посольства США в Бишкеке в ноябре прошлого года символизирует укрепление отношений двух стран.

"Среди многих заветных воспоминаний моего визита, выделяется участие вместе с вами в церемонии открытия нового здания посольства США в Бишкеке. Посольство США выступает отчетливым символом наших прочных двусторонних отношений и олицетворяет нашу общую приверженность развитию демократического пути", - написал госсекретарь.

Джон Керри добавил, что несмотря на его уход с поста госсекретаря в связи с формированием новой команды президента, курс крыгызско-американских отношений будет продолжен.

"Постоянная цель Соединенных Штатов Америки – быть свидетелем успешного развития Кыргызской Республики. Мы должны гордиться тем, что в результате нашего плодотворного 25-летнего сотрудничества, нынешнее поколение кыргызстанских и американских граждан считают друг друга партнерами и друзьями. Я знаю, что вы присоединитесь ко мне и моим преемникам для продолжения работы по расширению и углублению нашего сотрудничества в будущем", - написал Керри.

В свою очередь глава МИД Эрлан Абдылдаев в поздравительной телеграмме подчеркнул, что стороны должны развивать сотрудничество.

"В этой связи, полагаю важным не только сохранить наработанную положительную динамику взаимодействия, но и последовательно развивать всесторонние контакты во благо и процветание наших стран и народов", - отметил Абдылдаев.

URL: http://www.vb.kg/352800
Теги:
МИД, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  