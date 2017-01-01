Впавшая в кому в турецкой клинике кыргызстанка пришла в сознание

22-летняя кыргызстанка, оказавшаяся в коме в турецкой клинике, пришла в сознание. Об этом сообщили в Генконсульстве Кыргызстана в Стамбуле.

Там проинформировали, что сегодня, 1 января, состояние девушки улучшилось и она открыла глаза. 2 января ожидается прилет в Турцию близких родственников пострадавшей, которых встретят сотрудники Генконсульства.

Также задержан один из подозреваемых в нападении на девушку.

"В соответствии с информацией нашего Генконсульства также сообщаем, что задержан один из подозреваемых в совершении преступления в отношении Н.М. Установлены личности еще двоих соучастников. В настоящее время жандармерия провинции Анталия ведет их розыск",- сообщили в МИДе Кыргызстана.

Напомним, ранее девушка без сознания была доставлена в больницу "Акдениз" в Анталье. При ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего семья узнала о ней.