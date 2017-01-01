$ 69.00 - 69.20
€ 72.75 - 2.19

Впавшая в кому в турецкой клинике кыргызстанка пришла в сознание

2496  0
Айдана Абдуваитова

22-летняя кыргызстанка, оказавшаяся в коме в турецкой клинике, пришла в сознание. Об этом сообщили в Генконсульстве Кыргызстана в Стамбуле.

Там проинформировали, что сегодня, 1 января, состояние девушки улучшилось и она открыла глаза. 2 января ожидается прилет в Турцию близких родственников пострадавшей, которых встретят сотрудники Генконсульства.

Также задержан один из подозреваемых в нападении на девушку.

"В соответствии с информацией нашего Генконсульства также сообщаем, что задержан один из подозреваемых в совершении преступления в отношении Н.М. Установлены личности еще двоих соучастников. В настоящее время жандармерия провинции Анталия ведет их розыск",- сообщили в МИДе Кыргызстана.

Напомним, ранее девушка без сознания была доставлена в больницу "Акдениз" в Анталье. При ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего семья узнала о ней.

URL: http://www.vb.kg/352969
Теги:
соотечественники, Турция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  