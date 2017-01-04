В Андижане прохожие избили парня, переодетого в костюм Снегурочки (видео)

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ВБ

В городе Андижане в предновогодние дни прохожие молодые люди избили парня, одетого в костюм Снегурочки.

На видео, выложенном в видеохостинге Youtube, видно, как молодой человек, одетый в белое пышное платье, с макияжем на лице, вместе с Дедом Морозом становятся жертвами агрессивно настроенных молодых людей.

В видео слышна ненормативная лексика. Прохожие оскорбляют переодетых Снегурочку и Деда Мороза за то что, парень оделся в женский костюм и накрасил лицо. Видно, как новогодние персонажи пытаются уйти от группы людей, но те настигают их, выкрикивая на ходу усмешки и ругательства в их адрес. При этом молодые люди срывают парик со Снегурочки и бьют "её" несколько раз по лицу и пинают ногами.

URL: http://www.vb.kg/353001
Теги:
избиение, Новый год
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Комментарии
Alex
04.01.2017, 11:35

И ничего этим уродам не будет избившим парня ((( 

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Азат
04.01.2017, 13:01

Alex

И ничего этим уродам не будет избившим парня ((( - ДИКАРИ!

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Чел
04.01.2017, 13:36

А нечего в бабу переодеваться...

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Снегурочка КG
04.01.2017, 14:54

Дикари блин!!

Вот я тоже предновогодние дни с другом подработывали работая дед мороз и снегурочкой . но по мне вообще не было заметно что я парень . Но мы заработали прилично теперь нам студентам хватит до конца года

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ИК
04.01.2017, 14:57

Чел

А нечего в бабу переодеваться...

правильно!

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kuban
04.01.2017, 15:31

За самосуд надо судить этих средневековых дикарей,куда смотрит наша доблестная милиция...

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Лачин Бек
04.01.2017, 15:44
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Комментариев: 8

это тебе не Гейропа!

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эш
04.01.2017, 16:30

Порноснегурочка

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Mark Kasmakunov
04.01.2017, 17:36
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Комментариев: 15

Андижан - город в Узбекистане. Пусть сами решают. Но я против насилия, издевательства и унижения. Подобные вещи свойственны отсталому обществу и слабому государству.

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Nura Joel
04.01.2017, 18:27
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Комментариев: 53

Вечерний Бишкек,причем здесь Кыргызстан? Так и писали бы ,в Узбекистане в городе Андижан и т.д....Во первых, во вторых почему такое негативное,не понятное агрессивное   надо показывать и писать?? По интереснее ни чего нет??? И так народ на пределе...

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best of best bestoff
04.01.2017, 18:58
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Комментариев: 1

Nura Joel

Вечерний Бишкек,причем здесь Кыргызстан? Так и писали бы ,в Узбекистане в городе Андижан и т.д....Во первых, во вторых почему такое негативное,не понятное агрессивное   надо показывать и писать?? По интереснее ни чего нет??? И так народ на пределе...

в какой еще стране Вы знаете город Андижан

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Moto Mototo
04.01.2017, 21:53
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Комментариев: 15

Если бы он действительно в костюм снегурочки оделся, то думаю к нему бы никто не прицепился. А то это не снегурочка, а какой-то трансвестит в свадебном платье. Вот мырки и прицепились.

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