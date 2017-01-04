В Андижане прохожие избили парня, переодетого в костюм Снегурочки (видео)

В городе Андижане в предновогодние дни прохожие молодые люди избили парня, одетого в костюм Снегурочки.

На видео, выложенном в видеохостинге Youtube, видно, как молодой человек, одетый в белое пышное платье, с макияжем на лице, вместе с Дедом Морозом становятся жертвами агрессивно настроенных молодых людей.

В видео слышна ненормативная лексика. Прохожие оскорбляют переодетых Снегурочку и Деда Мороза за то что, парень оделся в женский костюм и накрасил лицо. Видно, как новогодние персонажи пытаются уйти от группы людей, но те настигают их, выкрикивая на ходу усмешки и ругательства в их адрес. При этом молодые люди срывают парик со Снегурочки и бьют "её" несколько раз по лицу и пинают ногами.