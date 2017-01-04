Женщина пыталась ввезти в Испанию африканца в чемодане

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Испанские пограничники обнаружили в чемодане пассажирки из Марокко молодого гражданина Габона.

Как передает MigNews, ссылаясь на The Local, инцидент произошел на границе Испании с Марокко, в пункте пропуска испанского анклава Сеута.

Испанские гвардейцы обратила внимание на женщину с очень большим чемоданом - она явно нервничала, ожидая своей очереди на досмотр.

Попросив открыть чемодан, пограничники обнаружили в нем молодого мужчину. От нехватки кислорода он был без сознания - еще немного, и молодой африканец умер бы от удушья. "Контрабандой" оказался 19-летний гражданин Габона. Испанская полиция считает, что женщина входила в группу контрабандистов, которые перевозят людей из Африки в Европу.

Ей грозит до семи лет лишения свободы.

URL: http://www.vb.kg/353009
Теги:
контрабанда, Испания
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