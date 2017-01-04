МИД Турции: Установлена личность устроившего теракт в Стамбуле

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Правоохранительным органам удалось установить личность террориста, устроившего нападение на клуб Reina в Стамбуле. Об этом, как сообщает Медуза, объявил в телеэфире глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Имя подозреваемого и другие подробности Чавушоглу пока сообщать не стал, сославшись на продолжающееся расследование.

Напомним, теракт в ночном клубе Стамбула произошел в новогоднюю ночь. Нападавший зашел в развлекательное заведение, застрелив сначала офицера полиции и одного прохожего, после чего вошел в клуб, в котором находились от 700 до 800 посетителей. Неизвестный открыл по гостям беспорядочную стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе иностранцы, а также 70 ранено. Преступник сбежал, ответственность за теракт взяло ИГ.

3 января турецкие СМИ сообщили, что в нападении на клуб подозревается гражданин Кыргызстана Яхъя Машрапов. Позже эта информация была опровергнута, в том числе самим Машраповым.

По подозрению в причастности к нападению на клуб правоохранительные органы Турции задержали несколько человек, включая двух иностранцев.

URL: http://www.vb.kg/353023
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Сюжет: Теракт в Турции в новогоднюю ночь. Подозревают кыргызстанца (6 материалов)
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Комментарии
Абдукадыр Вахабов
04.01.2017, 14:28
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вот и пусть не сообщают, пока не будут уверены. а то журналисты ни за что человека виноватым сделали уже

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гость из СПб
04.01.2017, 17:08

Сперва мировые СМИ распространили, что террорист - кыргызстанец, потом опровергли, НО всё же урон имиджу Киргизии нанесла первая непроверенная инфа  - во всяком случае здесь, в Питере! Это Очень плохо для KG, т.к.заграницей про страну Киргизию очень мало инфы - ваще не отрабатывают свою зарплату сотрудники представительств по линии вашего МИД !

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