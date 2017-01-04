МИД Турции: Установлена личность устроившего теракт в Стамбуле

Правоохранительным органам удалось установить личность террориста, устроившего нападение на клуб Reina в Стамбуле. Об этом, как сообщает Медуза, объявил в телеэфире глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Имя подозреваемого и другие подробности Чавушоглу пока сообщать не стал, сославшись на продолжающееся расследование.

Напомним, теракт в ночном клубе Стамбула произошел в новогоднюю ночь. Нападавший зашел в развлекательное заведение, застрелив сначала офицера полиции и одного прохожего, после чего вошел в клуб, в котором находились от 700 до 800 посетителей. Неизвестный открыл по гостям беспорядочную стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе иностранцы, а также 70 ранено. Преступник сбежал, ответственность за теракт взяло ИГ.

3 января турецкие СМИ сообщили, что в нападении на клуб подозревается гражданин Кыргызстана Яхъя Машрапов. Позже эта информация была опровергнута, в том числе самим Машраповым.

По подозрению в причастности к нападению на клуб правоохранительные органы Турции задержали несколько человек, включая двух иностранцев.