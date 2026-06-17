Под Бишкеком сельчанина заставили вручную убирать устроенную им свалку

В селе Константиновка Аламудунского района выявили факт незаконного выброса бытовых отходов в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР (Минприроды).

Поводом для проверки стало обращение местных жителей. Инспекторы Службы экологического и технического надзора оперативно выехали на место, где факт нарушения полностью подтвердился.

В отношении гражданина М.Н. был составлен протокол о правонарушениях и наложен административный штраф. Кроме того, нарушителя обязали устранить последствия своих действий: мужчина собственными силами полностью убрал весь выброшенный мусор и привел территорию в надлежащее санитарное состояние.

В Минприроды призывают граждан бережно относиться к окружающей среде, соблюдать санитарные нормы и выбрасывать отходы только в специально отведенных для этого местах.

Напомним: За выброс мусора в неустановленных местах законодательством Кыргызской Республики предусмотрены штрафные санкции. Для физических лиц и компаний размер взыскания в зависимости от тяжести нарушения может достигать 23 000 сомов.